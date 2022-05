Michele Esposito svela cosa farà con i soldi vinti ad Amici: “Aiuterò la mia famiglia” Michele Esposito è tornato a parlare della sua esperienza nel talent Amici. Un’opportunità che gli consentirà di aiutare la sua famiglia. E di Alessandra Celentano dice: “È onesta, sincera e diretta”.

A cura di Daniela Seclì

Michele Esposito ha rilasciato un'intervista a Whoopsee.it. Il vincitore della categoria Ballo di Amici 2022 ha raccontato di avere partecipato al talent anche per potere dare un sostegno economico alla sua famiglia. Esposito ha vinto 50 mila euro:

"Penso che questa opportunità, mi permetterà di aiutare la mia famiglia economicamente. Poi, vederli sorridere, è stato uno dei più grandi regali che ho potuto fare loro".

La stima per Alessandra Celentano

Se c'è una persona che ha sempre creduto nel talento di Michele Esposito, quella è Alessandra Celentano. Il ballerino ha ribadito di essersi trovato benissimo con lei e si sente in dovere di ringraziarla:

"Io mi sono trovato molto bene con Alessandra Celentano. Lei per me è una persona onesta, sincera, diretta. Quando lavoravo con lei c'era proprio una bella atmosfera. Lei mi spingeva. La devo ringraziare perché è stata una delle poche che ha creduto in me".

Amici lo ha aiutato a mettere da parte la sua corazza

Michele Esposito non ha nascosto la sua difficoltà a esprimere le emozioni e a proteggersi con una corazza: "Amici mi ha un po' aiutato a togliere quella mia corazza, ma c'è ancora tanto lavoro perché tengo tutto dentro e lo esprimo quando ballo. Devo ancora lavorarci". Proprio per via del suo carattere, non è riuscito a esultare neanche quando ha scoperto che avrebbe lavorato con Roberto Bolle:

"Mentre guardavo il messaggio non stavo capendo niente poi dopo, quando ho visto che mi ha dato questa grandissima opportunità di ballare a fianco a lui, ho provato un sacco di felicità, che non sono riuscito a esprimere perché tengo tutto dentro. Ero contentissimo".

Infine, ha detto la sua su Carola Puddu: "Non ho avuto la fortuna di entrare nella scuola dall'inizio. Però, in quel poco tempo, abbiamo connesso molto bene. Mentre facevamo le prove ci guardavamo, ci studiavamo. Era molto bello, spero di rivederla".