Melissa Satta: “Desidero un altro figlio. Per essere una madre presente per Maddox faccio di tutto” Melissa Satta confida a Cristina Parodi il desiderio di avere un altro figlio. La showgirl è mamma di Maddox, nato nel 2014 dall’amore con Kevin Prince Boateng. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Melissa Satta si confessa nel nuovo format di interviste di Cristina Parodi 7 Piani. L'ex velina ha risposto ad alcune domande relativa alla sue sfera privata e a proposito dei suoi progetti futuri. Tra questi, confida alla conduttrice, anche quello di avere un altro figlio.

Melissa Satta: "Mio figlio Maddox vorrebbe un fratellino"

Melissa Satta racconta a Cristina Parodi che una delle gioie della sua vita è stato l'arrivo di Maddox, nato il 14 aprile del 2014 dall'amore con il calciatore Kevin Prince Boateng: "Non pensavo che avrei avuto un bambino così giovane, poi mi sono sposata". Si dice poi grata per la sua carriera nel mondo dello spettacolo: "Posso dire che sono 20 anni che sopravvivo in questo mondo così difficile. Vengo da due anni di sport". Quando Cristina Parodi le chiede se c'è nella vita qualcosa che non ha ancora realizzato e che vorrebbe fare, risponde:

Desidero il secondo figlio. È anche un desiderio di mio figlio Maddox che mi chiede sempre un fratellino ma io gli ho detto che può arrivare anche una sorellina… C'è un po' di confusione a casa.

Chiarisce, infine, che nonostante le difficoltà e gli impegni lavorativi cerca di fare di tutto per stare accanto a Maddox: "Per essere una madre presente con mio figlio devo giocare a tetris con l'organizzazione, ma è fattibile".

La storia d'amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta

La relazione tra Carlo Beretta, 27 anni, nipote di Bartolomeo Beretta, e la showgirl Melissa Satta è iniziata lo scorso marzo. I primi avvistamenti della coppia risalgono proprio a quel periodo, quando i due vennero pizzicati insieme in Costa Smeralda. A giugno, poi, avevano reso pubblico il loro rapporto tramite alcuni scatti pubblicati via social. Ad agosto la coppia ha trascorso le vacanze insieme a Porto Cervo, nella villa della famiglia Beretta.