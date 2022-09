Mel C: “Sono stata violentata prima di un concerto con le Spice Girls” Mel C è tornata con la mente a un doloro episodio, che ha condizionato la sua vita. L’artista ha raccontato di avere subito una violenza sessuale prima di un concerto con le Spice Girls.

A cura di Daniela Seclì

Mel C è tornata con la mente a un doloroso episodio che risale al 1997. La Sporty Spice ha raccontato di essere stata violentata durante la notte che precedeva il suo primo concerto con le Spice Girls. La vicenda, che l'artista ha descritto come una "versione lieve" di violenza sessuale, sarebbe avvenuta mentre stava facendo un massaggio in un hotel in Turchia. La testimonianza è stata affidata al podcast di Elizabeth Day "How to fail".

Mel C racconta la violenza subita

Mel C, all'anagrafe Melanie Jayne Chisholm, ha ricordato quella terribile esperienza, che segnò il suo debutto con le Spice Girls: "Mi sono sentita violata, vulnerabile, in imbarazzo. Poi, mi sono sentita insicura. Ho capito bene quello che è successo? Ero in un ambiente in cui è normale togliersi i vestiti davanti a un professionista". A quel punto ha deciso di nascondere l'accaduto e concentrarsi solo sul concerto imminente con le Spice Girls: "Non volevo mettermi a fare storie e non avevo il tempo materiale per affrontare ciò che era successo".

Per anni ha nascosto questo terribile segreto

Mel C, dunque, si è buttata a capofitto nel lavoro e ha tentato di allontanare il pensiero della violenza subita. Ha preferito starsene in silenzio, senza mai metabolizzare davvero il trauma che si portava dietro. Un giorno ha deciso di raccontare la sua storia, nella biografia Who I Am e così, mentre ripercorreva gli episodi più significativi del suo passato, è riemerso anche quel terribile ricordo:

Un giorno mi sono svegliata e ho ricominciato a pensarci. Mi dicevo: "Non ho mai pensato di inserire questo episodio nel libro", mi sono chiesta: "Vuoi davvero rivelarlo?". E poi ho capito quanto fosse importante per me affrontare finalmente questa cosa e metabolizzarla. È un fatto che ha influenzato la mia vita, anche se ho deciso di nasconderlo e, sono sicura, che la stessa cosa sia accaduta a tanti altri.

La lotta contro l'anoressia

Nella sua biografia, in uscita in questi giorni, Mel C ha ripercorso i momenti gioiosi, ma anche quelli più tristi della sua esistenza, come la lotta contro l'anoressia: "Mi ero imposta regole restrittive sul cibo e facevo sempre più esercizio al punto da diventarne ossessionata. Sono andata avanti così per anni, ho perso così tanto peso che sono diventata anoressica e il ciclo si è fermato". Quando, nel 2009, è riuscita a superare i disordini alimentari e a diventare mamma, si è sentita orgogliosa di se stessa.