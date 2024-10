Maria De Filippi: “Oggi sorrido solo grazie a mio figlio Gabriele. Lui è il mio sguardo al futuro”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Maria De Filippi racconta in una lunga intervista al settimanale Oggi la sua vita dopo la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta nel febbraio 2023 a 84 anni. A colmare il vuoto lasciato dal giornalista e conduttore televisivo ci pensa Gabriele, il figlio adottato quando aveva 13 anni. "Se oggi sorrido è grazie a lui", ha dichiarato. Oggi ha 32 anni e lavora al suo fianco occupandosi del sito WittyTv, la piattaforma multimediale che offre i contenuti realizzati dalla società di produzione Fascino. Definita come una delle regine dell'intrattenimento televisivo italiano, la De Filippi ha ammesso che a volte vorrebbe sottrarsi dai numerosi impegni lavorativi: "A volte vorrei prendere la vita con più leggerezza, non avere impegni".

Le parole sul figlio Gabriele Costanzo

Maria De Filippi ha parlato al settimanale Oggi del rapporto con il figlio Gabriele. "Lui è la mia gioia, il mio sguardo al futuro" – ha rivelato la conduttrice televisiva – "La maternità è un'esperienza complessa e meravigliosa. Amore puro ma solcata anche da un po' di sofferenza, quella che si vive nell'affrontare il distacco da chi non è più il tuo bambino perché, nel frattempo, è diventato un uomo". Nonostante sia cresciuto, resta sempre accanto alla sua mamma, soprattutto in un periodo delicato segnato dalla morte di Maurizio Costanzo. La scorsa estate, infatti, la trascorsero insieme in Sardegna.

Maria De Filippi e Gabriele Costanzo

Il sogno della conduttrice da piccola: "Volevo fare la benzinaia"

Nel corso dell'intervista, ha ricordato il suo sogno da bambina. "Da piccola sognavo di fare la benzinaia" ha raccontato ammettendo di essere attratta dall'odore del petrolio. "Ogni volta che con l’auto dei miei sostavamo a un distributore ero puntualmente attratta dall’odore di petrolio. Poi la vita mi ha riservato un altro, inaspettato percorso", le parole.