video suggerito

Maria De Filippi si dedica all’equitazione per scaricare lo stress, le foto con il suo Overseas Maria De Filippi ha ripreso assiduamente la sua passione per l’equitazione e si concede qualche mattina in sella al suo Overseas, nel maneggio romano lontano dal caos cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria De Filippi è una lavoratrice instancabile, sempre presente nei suoi show, anche dietro le quinte, è difficile per lei rimandare, ma ovviamente tanto lavoro comporta anche un carico emotivo non indifferente, ed è così che la conduttrice ha trovato un modo per allentare la tensione. Da quando il suo compagno di vita, Maurizio Costanzo, non è più al suo fianco, ha ripreso con assiduità una vecchia passione: l'equitazione. Nelle foto del settimanale Chi, infatti, eccola cavalcare alle prime ore del mattino.

Maria De Filippi si rilassa a cavallo

Le ore migliori per una cavalcata sono le prime del mattino, quando ancora non c'è nessuno, nel grande maneggio romano in cui soggiorna Overseas, il destriero di Maria De Filippi. Vestita di tutto punto, con caschetto e stivali, la conduttrice monta in sella e si isola completamente, lasciandosi accarezzare dalla fresca brezza mattutina e lasciando a casa tutte le preoccupazioni, immergendosi nella natura e staccando un po' dalla frenetica routine televisiva, che la tiene impegnata quasi tutti i giorni della settimana.

La staffetta di programmi tv di Maria De Filippi

La staffetta dei programmi di Maria De Filippi è ormai iniziata. L'appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, la domenica pomeriggio con Amici e poi il sabato sera con Tu Si Que Vales. La conduttrice è uno dei pilastri del palinsesto Mediaset, con programmi che riescono a catalizzare l'attenzione del pubblico e di cui, ormai, i telespettatori difficilmente possono fare a meno. Quest'anno poi, l'emittente ha chiesto una doppia edizione di Temptation Island, dopo gli ascolti strabilianti dell'edizione estiva. Insomma, la chiamano la regina della televisione e ci sono tutte le ragioni, visto che volente o nolente è sempre in tv, a cui da 30 anni a questa parte dà anima e corpo. Non c'è da stupirsi, quindi, se ogni tanto, anche le regine decidono di allontanarsi dal loro trono e assaporare un po' di libertà.