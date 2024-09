Maria De Filippi parla di Conti ad Amici, il messaggio al conduttore di Sanremo: “Non è fatto apposta”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Continua il collegamento tra Amici e Tale e Quale Show. Dopo che Cristiano Malgioglio ha più volte nominato e elogiato Maria De Filippi nel programma di Rai1, la conduttrice ha voluto parlare del collega Carlo Conti in diretta nel programma di Canale 5.

Maria De Filippi parla di Carlo Conti ad Amici 24

Cristiano Malgioglio è stato ospite della prima puntata del pomeridiano di Amici 24, in onda domenica 29 settembre su Canale 5. De Filippi l'ha fatto sedere al suo fianco e ha parlato con lui dell'argomento Tale e Quale Show. Il cantante è giudice dello show condotto da Carlo Conti e in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. "Io nomino sempre Maria, mi viene spontaneo", ha detto lui. "Sembra fatto apposta, giuro che non lo è ", ha spiegato la conduttrice.

De Filippi, poi, ha chiesto a ognuno dei professori di dire qualcosa di positivo sul collega e amico Carlo Conti. "Straordinario conduttore e grande esperto di musica", ha esordito Zerbi. "Instancabile", "Viene dal mondo della radio, come si piò non amare", hanno fatto eco Cuccarini e Pettinelli. Anche il mondo della danza è intervenuto: "Bell'uomo", "Conosciuto ovunque".

Il rapporto tra Carlo Conti e Maria De Filippi

Maria De Filippi e Carlo Conti sono legati da un rapporto di stima professionale e umana che dura ormai da diversi anni. In molte stagioni televisive i loro programmi si sono ‘sfidati' a colpa di ascolti, conquistando un pubblico sempre più ampio. In più, nel 2017, De Filippi aveva lasciato temporaneamente Mediaset per co condurre il Festival di Sanremo al fianco di Conti, ottenendo un ottimo risultato proprio in fatto di ascolti. E non è escluso che la conduttrice Mediaset possa tornare sul palco dell'Ariston anche nella prossima edizione della kermesse, a febbraio, al fianco di Conti.