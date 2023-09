Lino Banfi: “Nonno Libero? All’inizio non mi piacque. Mi proposero di interpretare Don Matteo” Lino Banfi ha ripercorso la sua carriera in un’intervista rilasciata al settimanale Visto.

A cura di Daniela Seclì

Lino Banfi, in un'intervista rilasciata al settimanale Visto, ha svelato alcuni retroscena riguardanti la sua carriera e la fiction Un medico in famiglia. Poi, è tornato a parlare della moglie Lucia Lagrasta, con la quale ha vissuto una lunga e intensa storia d'amore.

Lino Banfi era Nonno Libero nella serie Un medico in famiglia

Lino Banfi è tornato con la mente agli anni in cui interpretava Nonno Libero nella serie tv Un medico in famiglia. L'attore ha svelato che quando lesse la prima sceneggiatura, il personaggio non lo convinse:

Quando lessi la prima stesura della sceneggiatura, adattamento di un format spagnolo, quel nonno non mi piacque. Ma ne intravidi le potenzialità, capendo che poteva diventare il nonno che tutti i nipoti sognano di avere. Stranamente, al netto del mio peso e del mio grasso, io sono molto sottile nelle intuizioni. Così, in un momento in cui in Italia avevano preso piede serie americane come Dallas o Dinasty che non ci somigliano molto, abbiamo costruito un personaggio di varietà per le varie età. Lo dissi agli sceneggiatori e insieme abbiamo fatto un lavoro importante.

L'attore ha ammesso di avere avuto la fortuna di essere circondato da bravissimi attori, che quanto lui hanno contribuito allo straordinario successo di quella fiction. Lino Banfi, poi, ha fatto sapere che gli era stato proposto il ruolo di un famoso prete della tv:

Don Matteo fu proposto a me. I vertici della Lux Vide mi chiamarono a vestire la tonaca di un prete in una serie che si intitolava Il diavolo e l'acqua santa. Dovevo essere un prete di una certa età che, in un paese del Nord Italia, doveva opporsi alla nuova mentalità dei preti più giovani. Non ho potuto accettare perché stavo già lavorando a Un medico in famiglia, che però doveva ancora andare in onda. Non sono pentito. Tra l'altro non ho mai amato il personaggio del prete. Mi piacciono di più i frati!

Il ricordo della moglie Lucia Lagrasta Zagaria

Lucia Lagrasta e Lino Banfi

Lino Banfi, infine, ha ricordato la moglie Lucia Lagrasta e le parole che Papa Francesco gli disse sulla sua compagna: "Papa Bergoglio mi ha scritto che gli attori, quando lavorano, hanno bisogno di essere illuminati dalle luci migliori e che la mia luce è sempre stata mia moglie Lucia. E che lo sarà ancora. Io con lei mi confrontavo sempre e ogni volta Lucia mi diceva che dovevo fare solo quello che mi piaceva. Per lei, ero destinato a far ridere le persone. E se riuscivo a farle commuovere o riflettere, era anche meglio".