Levante: “Sono sapiosessuale, il mio compagno Pietro è un bonazzo ma anche un genio”

Levante, in una recente intervista, ha dichiarato di essere sapiosessuale. Quindi ha spiegato il significato di questa parola a chi ancora non lo conosce e ha raccontato come ciò si concretizza nel rapporto con il suo compagno, l'avvocato Pietro Palumbo. L'artista ha all'orizzonte dei mesi decisamente impegnativi. La rivedremo, infatti, sul palco del Festival. È tra i Big di Sanremo 2026.

Levante e Pietro Palumbo

Levante è sapiosessuale: cosa significa. La cantante, ospite del programma di Radio Deejay Say Waaad?!?, ha detto di essere sapiosessuale. Così, le è stato chiesto di spiegare il significato di questa parola. Levante ha dichiarato: "Sapiosessuale è colui o colei che è attratto dalla conoscenza". In effetti essere sapiosessuale vuol dire provare attrazione anche sessuale oltre che romantica, per l'intelligenza di una persona più che per il suo aspetto fisico. Sono rapporti che si nutrono di conversazioni stimolanti ed è proprio a questo aspetto che Levante ha fatto riferimento parlando del suo compagno Pietro Palumbo.

Il fidanzato di Levante è Pietro Palumbo

Il rapporto con Pietro Palumbo, suo compagno e padre di sua figlia Alma Futura. Levante è fidanzata con l'avvocato 38enne Pietro Palumbo e riconosce che il suo compagno sia un bell'uomo: "Per parlare del mio ultimo compagno, che poi è il padre di mia figlia, Pietro è un uomo veramente molto bello, proprio un bonazzo". Tuttavia, ha assicurato che ad affascinarla di più è la sua cultura: "Però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio. Io lo adoro". E ha spiegato che quando le capita di intrattenersi con lui in conversazioni stimolanti, resta a bocca aperta: "Parliamo di filosofia e io rimango appesa come una babba". Dunque, come dicevamo, essere sapiosessuale vuol dire – in sintesi – essere attratti più dall'intelligenza di una persona che dal suo aspetto fisico.