spettacolo
video suggerito
video suggerito

Levante: “Sono sapiosessuale, il mio compagno Pietro è un bonazzo ma anche un genio”

Levante è sapiosessuale. La cantante ha spiegato come questo si concretizza nel rapporto con il suo fidanzato Pietro Palumbo.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Daniela Seclì
494 CONDIVISIONI
Immagine

Levante, in una recente intervista, ha dichiarato di essere sapiosessuale. Quindi ha spiegato il significato di questa parola a chi ancora non lo conosce e ha raccontato come ciò si concretizza nel rapporto con il suo compagno, l'avvocato Pietro Palumbo. L'artista ha all'orizzonte dei mesi decisamente impegnativi. La rivedremo, infatti, sul palco del Festival. È tra i Big di Sanremo 2026.

Levante e Pietro Palumbo
Levante e Pietro Palumbo

Levante è sapiosessuale: cosa significa. La cantante, ospite del programma di Radio Deejay Say Waaad?!?, ha detto di essere sapiosessuale. Così, le è stato chiesto di spiegare il significato di questa parola. Levante ha dichiarato: "Sapiosessuale è colui o colei che è attratto dalla conoscenza". In effetti essere sapiosessuale vuol dire provare attrazione anche sessuale oltre che romantica, per l'intelligenza di una persona più che per il suo aspetto fisico. Sono rapporti che si nutrono di conversazioni stimolanti ed è proprio a questo aspetto che Levante ha fatto riferimento parlando del suo compagno Pietro Palumbo.

Il fidanzato di Levante è Pietro Palumbo
Il fidanzato di Levante è Pietro Palumbo

Il rapporto con Pietro Palumbo, suo compagno e padre di sua figlia Alma Futura. Levante è fidanzata con l'avvocato 38enne Pietro Palumbo e riconosce che il suo compagno sia un bell'uomo: "Per parlare del mio ultimo compagno, che poi è il padre di mia figlia, Pietro è un uomo veramente molto bello, proprio un bonazzo". Tuttavia, ha assicurato che ad affascinarla di più è la sua cultura: "Però la cosa che mi ha conquistato di lui è che è proprio un genio. Io lo adoro". E ha spiegato che quando le capita di intrattenersi con lui in conversazioni stimolanti, resta a bocca aperta: "Parliamo di filosofia e io rimango appesa come una babba". Dunque, come dicevamo, essere sapiosessuale vuol dire – in sintesi – essere attratti più dall'intelligenza di una persona che dal suo aspetto fisico.

Leggi anche
Stefania Orlando: "Speravo di tornare con mio marito Simone, invece ci siamo rivisti ed è finita per sempre"

Interviste
494 CONDIVISIONI
Immagine
sanremo
2026
Sanremo 2026: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi saranno le conduttrici del PrimaFestival
Sanremo 2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti
Gaffe del TG1 durante l'annuncio dei Big, in foto con LDA non è Aka7even: "Chi è quello?"
Le reazioni dei Big di Sanremo e degli esclusi: "Ventinovesimo rifiuto"
Il nuovo regolamento e cosa cambia: i Big e le Nuove proposte, il sistema di voto e le serate
Geolier a Sanremo, i salti mortali di Carlo Conti per accendere il suo ultimo festival
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views