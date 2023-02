Chi è Pietro Palumbo, compagno di Levante e padre di sua figlia Alma Futura Pietro Palumbo, avvocato siciliano di 36 anni, è il compagno di Levane da tre anni. A febbraio del 2022 la coppia ha accolto in famiglia la prima figlia, la piccola Alma Futura.

A cura di Stefania Rocco

Pietro Palumbo è il compagno di Levante, all'anagrafe Claudia Lagona, dal 2019. È un avvocato siciliano, ha 36 anni ed lontano dal mondo della musica e dello spettacolo. "Un Dio siciliano, una bellezza non comune", aveva detto di lui la cantante. Le prime foto insieme sono apparse sui settimanali quando ancora il pubblico cercava di decifrare il rapporto con Diodato, un ex fidanzato ingombrante. Nel febbraio del 2022 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Alma Futura.

Chi è Pietro Palumbo, compagno di Levante dopo Diodato

Pietro Palumbo ha 36 anni, è originario della Sicilia e di professione è un avvocato. Lontano dal mondo della musica e dello spettacolo, tiene la propria vita al sicuro dai riflettori, così come ha cercato di fare anche Levante, fino a quando ha poi deciso di uscire allo scoperto. “Stiamo insieme da quasi due anni”, aveva raccontato a Il Corriere della Sera un anno fa. Poi le prime foto "rubate", che ha pubblicato un settimanale: "Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: “Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp”. Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale"

Il primo incontro e la storia d'amore tra Levante e Pietro Palumbo

Un colpo di fortuna. Così Levante definisce il primo incontro con Pietro. Un caso fortuito realizzatosi grazie alla partecipazione involontaria di un amico che alla cantante aveva dato buca: “È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano”.

Levante e Pietro Palumbo sono i genitori di Alma Futura

Lo scorso 13 febbraio, Levante è diventata mamma per la prima volta. Con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la nascita della piccola Alma Futura, dall'amore con il fidanzato Pietro Palumbo. Sui social la cantante ha mostrato le prime foto dela figlia e ha spiegato anche il significato di un nome inusuale e originale. Alma è un nome di origine latina: ‘almus' significa ‘che nutre, che dà vita' e difatti era il titolo dato ad alcune divinità come romane come Venere, Cerere e Maia. Ha preso poi a significare anche ‘gentile, che fa del bene'. Il secondo nome Futura riporta immediatamente alla memoria l'omonimo brano di uno dei cantautori più amati in Italia e più rappresentativi della nostra storia musicale, Lucio Dalla.