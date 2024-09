Kledi Kadiu: “Stefano De Martino comico nato, il mio rapporto con Maria De Filippi oggi”

video suggerito

Kledi Kadiu è uno dei volti più rappresentativi del programma Amici. Nonostante abbia lasciato il talent da tempo, viene ancora ricordato con affetto. Il ballerino, in un'intervista, ha raccontato il suo attuale rapporto con la conduttrice Maria De Filippi e ha anche detto la sua sulla carriera di Stefano De Martino che dal 2 settembre è al timone di Affari Tuoi.

Kledi Kadiu commenta il successo di Stefano De Martino, suo ex allievo ad Amici

Kledi Kadiu ha rilasciato un'intervista a Diva e Donna. Il ballerino ha commentato la carriera in ascesa di Stefano De Martino. Il 2 settembre si è aggiunto un nuovo tassello al percorso professionale del conduttore: è al timone della nuova edizione di Affari tuoi. Su Stefano, Kledi ha dichiarato:

Stefano De Martino l'ho conosciuto nel 2009 ad Amici. Lo ricordo come un comico nato, non si fermava mai. Sono molto felice per il suo successo e per la prova che lo aspetta ad Affari tuoi. Comunque neanche ora c'è verso di farmi chiamare per nome. E sì che l'ho pure portato a fare Flyboard a Napoli, una mia passione.

Kledi Kadiu e Maria De Filippi, il loro rapporto oggi

In molti ricorderanno che nelle passate edizioni di C'è posta per te, Maria De Filippi era solita eseguire una coreografia con Kledi Kadiu. La collaborazione tra loro, dunque, non ha riguardato il solo contesto di Amici. Ancora oggi sono molto uniti:

Le chiedo consigli, per esempio quando ho presentato il Festival della canzone in Albania. Le sarò sempre grato soprattutto di aver valorizzato il mio talento. Niente mi è stato regalato.

E quanto ai sogni nel cassetto, ha svelato: "Il mio sogno sarebbe condurre So you think you can dance: è diverso sia da Amici che da Ballando con le Stelle, che pure ho condotto in Albania alla prima edizione. Qui ci sono solo esibizioni. Mi piacerebbe molto farlo".