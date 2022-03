Katia Ricciarelli: “Dopo il GF Vip Pippo Baudo non mi ha chiamato e io non ho il coraggio di farlo” Katia Ricciarelli, ospite di Verissimo, si è confidata con Silvia Toffanin sulla sua vita privata. L’artista ha parlato del suo attuale rapporto con Pippo Baudo e di quella proposta di matrimonio di uno spasimante misterioso, che sembrava intenzionata ad accettare.

A cura di Daniela Seclì

Katia Ricciarelli, ospite della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin, è tornata a parlare del suo rapporto con Pippo Baudo. L'artista ha spiegato di non avere più sentito il suo ex marito dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ricciarelli ha anche fatto chiarezza sulla proposta di matrimonio ricevuta da un misterioso corteggiatore.

Katia Ricciarelli e l'attuale rapporto con Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, incalzata da Silvia Toffanin, ha fatto sapere: "Se Pippo mi ha chiamato quando sono uscita dalla casa? No, perché credo che non fosse tanto d'accordo. Io sono sempre stata abituata a fare quello che volevo nella mia vita. Poi, se ho sbagliato, ho sbagliato per causa mia, quindi non devo dare la colpa a nessuno". Ha ricordato come hanno riallacciato il rapporto dopo il divorzio e dodici anni di silenzio:

"Avevamo ripreso a parlarci perché ci siamo ritrovati all'Arena di Verona, alla prima de "La Traviata". Fatalità, eravamo seduti vicini, dopo dieci o dodici anni di silenzio. C'è stato subito un abbraccio molto affettuoso, senza parlare, senza dire nulla. Non abbiamo nemmeno accennato al fatto della lontananza. Poi io ogni tanto gli telefono per fargli gli auguri per qualche ricorrenza e lui risponde sempre. Adesso, per questa cosa del Grande Fratello, non ho il coraggio di chiamarlo (ride, ndr). Ma non ho paura del suo giudizio, io faccio quello che voglio".

La proposta di matrimonio di un misterioso corteggiatore

Al Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli aveva confidato di avere ricevuto una proposta di matrimonio da parte di uno spasimante segreto. L'ex gieffina si era mostrata intenzionata a dire di sì. Tuttavia, nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo, non è apparsa più dello stesso parere: