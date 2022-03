Antonella Elia attacca Katia Ricciarelli al GFVip: “Non ama le donne, ne ha dette di tutti i colori” In un’intervista rilasciata a Chi, Antonella Elia, ex opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha criticato il comportamento di Katia Ricciarelli nella casa.

Concorrente, opinionista e infine spettatrice. Antonella Elia è stata legata in diversi modi al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale5. Per quest'anno, si è limitata a guardare da casa i concorrenti, commentando sui social le dinamiche tra i concorrenti. E tra le pagine del settimanale Chi, ha espresso anche la sua opinione su alcune di loro, come Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo.

Cosa ha detto Antonella Elia su Katia Ricciarelli

Antonella Elia è entrata nella casa più spiata d'Italia nella quarta edizione del programma in versione vip, dove a trionfare era stata Paola di Benedetto. L'anno successivo, poi, è passata dall'altra parte, diventando presenza fissa in studio insieme a Pupo. Quest'anno, da spettatrice, ha detto la sua sua Katia Ricciarelli, che è spesso finita al cento di discussioni per via dei suoi modi di fare, molte volte troppo diretti e pungenti: "Se Katia Ricciarelli è stata la Elia di quest’anno? No, non mi paragoni a lei, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà, l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me".

Il commento su Nathaly Caldonazzo

Tra le pagine del settimanale Chi, in cui si è raccontata insieme al futuro marito Pietro Delle Piane, l'ex opinionista ha poi parlato anche di Nathaly Caldonazzo. L'ex showgirl è entrata a reality ormai iniziato, nel mese di dicembre, e si sta distinguendo per i suoi modi di fare diretti, senza filtri. E anche la Elia la pensa cosi, mentre suo marito ha un'idea diversa: "A me piaceva Nathaly, perché dice quello che pensa senza filtri, non me l’aspettavo. A Pietro invece piace Soleil, dice che ha dato tantissimo al programma”.