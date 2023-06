Johnny Dorelli e l’amore: “Catherine Spaak carattere non facile, che bella la vita con Gloria Guida”

Johnny Dorelli si è raccontato in un'intervista rilasciata a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. L'attore, che oggi ha 86 anni, ha ripercorso le tappe salienti della sua vita e gli amori che l'hanno contraddistinta. Ha rivolto anche un pensiero al popolo ucraino:

Vorrei che finisse la guerra in Ucraina. Mi dà un grande dolore. Non capisco Putin. Non voglio capirlo. Distruggere una diga. Ma come si fa? […] Gli italiani mi vogliono bene? Anche io voglio bene agli italiani, mi hanno dato molto, mi hanno colorato la vita. Se è vero quello che mi dici: che gli italiani mi vogliono bene… allora sì, grazie, sono proprio contento.