Ilary Blasi svela l’incidente con il sapone dietro le quinte dell’Isola: “Ho iniziato a lacrimare” Ilary Blasi, intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, ha parlato delle sue gaffe in diretta e dietro le quinte, passando in rassegna quelle più imbarazzanti della sua carriera.

A cura di Daniela Seclì

Ilary Blasi si è raccontata sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni. La conduttrice dell'Isola dei famosi è amatissima dagli spettatori anche per la sua spontaneità e le gaffe che ne derivano: "In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l'ora di cavalcare la situazione". E ha aggiunto: "Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così".

La caduta dallo sgabello e l'incidente dietro le quinte

Ilary Blasi, in una delle scorse puntate dell'Isola dei Famosi, è caduta dallo sgabello. La conduttrice ha commentato quell'episodio, che in pochi minuti è diventato virale sui social:

"Non mi sono fatta niente, mi sono sbilanciata perché il tacco si era incastrato e mi sono buttata con le mani in avanti per non farmi male. Imbarazzo? Nessuno! È il bello della diretta: io mi diverto e mi prende la ridarola. Tanto più che quello era un momento serio e dovevo cercare di ricompormi".

In un'altra puntata, si è sganciata la spallina del vestito in diretta. A quanto pare, anche dietro le quinte i piccoli incidenti di percorso non mancano: "L'altro giorno, prima della puntata, sono andata in bagno per lavarmi le mani. Ho schiacciato il dispenser del sapone e mi è schizzato dritto nell'occhio a dieci minuti dalla diretta. Ho iniziato a lacrimare. Mi hanno dovuto rifare il trucco al volo".

Le gaffe più imbarazzanti della carriera di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha svelato, poi, quale ritiene sia la gaffe più imbarazzante fatta nel corso della sua carriera. Al primo posto, il momento in cui – al Grande Fratello Vip – disse a Ignazio Moser "Vai in Cecilia": "Invece che in cucina. Ma anche quella di patata al posto di Palapa è stata imbarazzante. Ho proposto di cambiarle nome: alcova, grotta. Questa Palapa non mi viene. Quest’anno mi stava scappando di nuovo, ma mi sono bloccata in tempo. Dopo che parli per quattro ore in diretta ti si impasta tutto". E poi, più di recente, si è confusa e ha detto a Ilona Staller: "Nulla ti scuregg…", anziché "Nulla ti scoraggia". Il risultato? È scoppiata a ridere senza riuscire ad andare avanti nella conduzione:

"Vladimir e Nicola hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto mentre gli autori urlavano: "Seri, seri!". Ormai (Vladimir Luxuria e Nicola Savino) sono diventati i miei badanti".

Il rapporto con Alvin: "Ci punzecchiamo e sfottiamo"

Infine, ha chiarito per l'ennesima volta che tra lei e Alvin non c'è alcun dissapore, come il gossip vorrebbe: