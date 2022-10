Il figlio di Marco Bellavia: “Nella Casa hanno esagerato e lo hanno giudicato senza conoscerlo” Filippo, il figlio di Marco Bellavia, racconta il suo rapporto con il padre in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Il ragazzo rivela di avere al suo fianco un amico, una persona solare e forte: “Lo hanno giudicato senza conoscerlo”, commenta.

A cura di Ilaria Costabile

A pochi giorni dal ritorno a Casa di Marco Bellavia, l'ex gieffino viene raggiunto nella sua abitazione poco fuori Milano dal settimanale Chi, con lui anche suo figlio Filippo, di 15 anni. Il ragazzo parla del rapporto con suo padre e commenta ciò che ha visto nel reality show di Canale 5, mettendo in luce gli aspetti positivi del loro legame: "Ci confidiamo, ci raccontiamo tutto, giochiamo. È un papà e un amico".

Le parole di Filippo Bellavia sul padre

Un ragazzo timido, ma desideroso di dire la sua e di aprirsi, così viene descritto Filippo Bellavia sulle pagine di Chi, dove la prima domanda che gli viene posta riguarda proprio quello che è successo al Grande Fratello Vip e che è diventato un caso di cui hanno parlato in tutta Italia, in televisione, ma anche sui social, portando alla luce una problematica di cui sarebbe giusto parlare più frequentemente e senza timori:

È sempre stato gentile con tutti, non c’è nessuno che gli possa volere male, lo adorano tutti. È un papà giocherellone, che parla tantissimo. Secondo me nella Casa hanno esagerato e lo hanno giudicato senza conoscerlo. Avevano deciso di eliminarlo. Io ho visto papà anche in momenti difficili, ma nella Casa è stato male solo perché si è trovato tutti contro e si è sentito solo, era dispero nel nulla.

Anche la madre di Filippo, Elena Travaglia, che già aveva detto la sua quando Bellavia era ancora nella Casa, ha dispensato parole d'affetto e stima nei confronti del suo ex compagno, evidenziando come il trattamento che gli è stato riservato non rende giustizia a nessuno: "È una persona sicura, intelligente, al tempo stesso fragile, sensibile. Se nella Casa gli avessero voluto bene, secondo me, ci sarebbe stato anche più a lungo. L’ho visto indifeso, attaccato da tutti, giù di morale. Non meritava di essere trattato così, nessuno lo merita".

Foto del settimanale Chi

Marco Bellavia e l'amore per suo figlio

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Marco Bellavia si è raccontato nel dettaglio, parlando del suo passato in televisione, ma anche delle difficoltà che ha dovuto affrontare quando non si è sentito valorizzato sul lavoro. Quando era nella Casa e aveva bisogno di pensare a qualcosa che lo facesse stare bene, l'ex gieffino ha confidato di rivolgere un pensiero proprio a suo figlio: "Mi piace tutto di lui. Ha preso tante cose belle da me e tante dalla mamma. È molto consapevole, parla poco e ascolta molto, mentre io parlo sempre. Ho imparato tanto da lui". Un sentimento condiviso anche dal ragazzo che, infatti, aggiunge: "Di mio padre mi piace tutto, ma la cosa che ho rappresenta di più è la simpatica. Quando stai con lui stai bene, ha sempre qualcosa da raccontare. È buono, è mio papà".