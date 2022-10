Gabriel Garko: “Sono single. Il coming out? La vera normalità arriverà quando non se ne parlerà più” Gabriel Garko si è raccontato in un’intervista rilasciata a Domenica In. L’attore ha parlato del coming out fatto al Grande Fratello Vip e del perché, a un certo punto, ha deciso di mettere in pausa la sua carriera.

A cura di Daniela Seclì

Gabriel Garko si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Domenica In. L'attore, che ha stupito la giuria di Ballando con le stelle con le sue doti di ballerino, è tornato con la mente alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, ma anche al coming out fatto in diretta al Grande Fratello Vip. Oggi si dice single.

Gabriel Garko e la difficoltà di essere se stesso

Mara Venier ha fatto notare come, ai tempi della sua partecipazione al Festival di Sanremo nelle vesti di coconduttore al fianco di Carlo Conti, iniziava la ribellione di Gabriel Garko. L'attore ha dichiarato che faceva fatica, a livello lavorativo, a vedersi inquadrato in un unico ruolo. Inoltre, passando un'intera vita sul set, non riusciva più a essere se stesso:

Era una ribellione dovuta al fatto che ero un po' chiuso in un solo personaggio, ma a me piace fare questo lavoro proprio perché puoi fare tanti personaggi. Iniziava a starmi un po' stretto. Quando mi ha chiamato Carlo Conti pensavo avesse sbagliato numero, infatti lo mandai a fan… Gli ho detto: "Ma cosa stai dicendo?". Poi ero sempre molto imbarazzato quando dovevo essere me stesso, perché non sapevo che fare. Ero talmente abituato a recitare un copione, che poi è anche il bello del mio lavoro. Lavoravo sempre, continuamente. Dopo Sanremo, ho dovuto prendermi uno stop.

E ha spiegato il motivo della sua scelta di mettere in pausa la sua carriera: "Ho deciso di stoppare un attimo per troppa popolarità. Ho pensato che quando si arriva all'apice bisogna anche scendere e prima di scendere ho deciso di levarmi io".

Il coming out al Grande Fratello Vip

Mara Venier è tornata con la mente a quando Gabriel Garko fece coming out in diretta al Grande Fratello Vip: "Hai fatto una scelta plateale, hai scelto il programma più visto", ha fatto notare la conduttrice. L'attore non è apparso particolarmente entusiasta di riparlarne:

Ho scelto quel programma perché dentro c'era Adua (Rosalinda Cannavò, ndr) che aveva detto delle cose, quindi era l'unica possibilità che avevo. E comunque lo rifarei. Però, non è una scelta determinata da strategie, è stata una cosa fatta di getto e forse era anche il momento giusto. Penso che proprio perché siamo nel 2022, la vera normalità arriverà quando non se ne parlerà più. Si continua a ribadire, ribadire. Io l'ho fatto per me stesso.

La conduttrice, allora, gli ha annunciato che avrebbe mandato in onda un frammento di quel momento. Garko ha replicato di getto: "Ancora?", poi è scoppiato a ridere, mentre Venier gli diceva di reputarlo un momento emozionante. Dopo la messa in onda del filmato, l'attore ha concluso: