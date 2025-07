Rivoluzione per Discovery Channel, sarà visibile gratis: quando arriverà sul digitale terrestre e cosa trasmetterà

video suggerito

Discovery Channel sarà disponibile in chiaro sul digitale terrestre. Tutti i contenuti saranno visibili senza l'abbonamento alla pay tv.

A cura di Daniela Seclì

Discovery Channel sarà visibile in chiaro. Nel quarantesimo anniversario dell'amatissimo canale di Warner Bros. Discovery, l'annuncio del suo arrivo sul digitale terrestre. Sarà possibile, dunque, assistere senza alcun abbonamento agli interessanti documentari tra avventura, storia e mistero. Agli iconici contenuti, si affiancheranno produzioni inedite. Inoltre, ci sono tantissime novità all'orizzonte, con una nuova declinazione social. Vediamo tutti i dettagli.

Discovery Channel disponibile in chiaro dall'autunno 2025

L'iconico canale debutterà in chiaro sul digitale terrestre a partire dall'autunno 2025. Dopo l'estate, dunque, sarà possibile fruire dei contenuti gratuitamente e senza l'abbonamento alla pay tv. Warner Bros. Discovery, con un comunicato, ha assicurato che il canale sarà ricchissimo di contenuti per raccontare con la consueta meraviglia e curiosità il mondo che ci circonda. Inoltre, ha annunciato importanti novità. Al canale televisivo, infatti, si aggiungerà una nuova declinazione social. In attesa del debutto in chiaro, gli interessanti contenuti di Discovery Channel saranno disponibili on demand durante l'estate su Discovery+. Vediamo i contenuti del canale che compie 40 anni.

Quali programmi trasmette Discovery Channel

Discovery Channel è stato fondato il 17 giugno 1985 da John Hendricks. Il canale continuerà a deliziare gli spettatori con documentari che mirano a stimolare la curiosità e a trasmettere conoscenza sul mondo che ci circonda. I temi affrontati saranno i più disparati, dalla storia, al mistero, dall'avventura ai docu-reality. Non mancheranno nuove serie per rendere la programmazione ancora più stimolante, tra titoli iconici e produzioni inedite. Non resta che attendere che venga annunciata la data dell'arrivo di Discovery Channel in chiaro.