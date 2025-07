La guida TV su canale 500, come sapere cosa va in onda oggi su tutti i canali: la novità sul digitale terrestre

Troppi canali TV e poca voglia di fare zapping? Arriva la soluzione. Da venerdì 18 giugno è attiva sul canale 500 del digitale terrestre, Tivù la guida. Si tratta di un'applicazione interattiva che consente una consultazione rapida dell'intero palinsesto televisivo. In modo veloce ed efficace, è possibile sapere cosa sta andando in onda a quell'ora su tutti i canali. Ogni programma è accompagnato da una descrizione e basta selezionarlo per essere collegati immediatamente al canale su cui stanno trasmettendo la trasmissione prescelta.

La guida TV interattiva è disponibile sul canale 500 del digitale terrestre

Dal 18 luglio è disponibile una guida tv completa e facile da consultare direttamente sul televisore. Basterà collegarsi al canale 500 di Tivùsat o del digitale terrestre per accedere a "Tivù la guida", una guida dettagliatissima che presenta la programmazione di tutti i canali per l'intera settimana. È possibile, dunque, consultare la programmazione di Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Tv8, Nove, Rai4, Rai5, RaiMovie, RaiPremium, Iris, La5, Italia2, Mediaset Extra, Tv2000, Cielo, 20, RaiSport, RaiStoria, RaiNews24, TgCom 24, RaiScuola, 27Twentyseven, DMAX, La7D, Movies, Real Time, Focus, Frisbee, Giallo, TopCrime, RaiGulp e tantissimi altri.

Come consultare "Tivù – La guida"

Per consultare "Tivù – La guida" occorre innanzitutto sintonizzarsi sul canale 500 del digitale terrestre. Potrebbe essere necessaria una breve attesa per caricare l'applicazione. Dopo qualche istante, però, si ha a disposizione un prospetto con la programmazione tv dettagliata dell'intera settimana. Basta scegliere il programma da guardare e cliccarci sopra per essere collegati al canale su cui lo stanno trasmettendo. I contenuti sono costantemente aggiornati. Ogni titolo del palinsesto possiede la sua scheda informativa. Nel caso di film o fiction, ad esempio, nella scheda sarà possibile apprendere informazioni relative al genere, alla trama, al cast, alla durata, al pubblico di riferimento, consigli per le famiglie e, spesso, anche contenuti correlati. Dato che l'offerta della TV generalista è sempre più ampia e i canali sempre più numerosi, una guida tv è indispensabile per orientarsi e scegliere in pochi secondi cosa guardare, anziché perdere tempo in uno zapping infinito.