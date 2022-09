Gabriel Garko: “Contento dei miei 50 anni. Sono single e felice” Gabriel Garko è stato ospite della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, in onda sabato 17 settembre. L’attore ha ripercorso con Silvia Toffanin i suoi 50 anni e 30 di carriera, raccontando anche qualche dettaglio della sua vita sentimentale.

Sabato 17 settembre è iniziata la nuova edizione di Verissimo. Tra gli ospiti della prima puntata del talk di Silvia Toffanin anche Gabriel Garko, che ha parlato dei suoi 30 anni di carriera e dei suoi 50 anni di vita. "Ci pensi e tiri le somme, sono contento. Quando ero giovane immaginavo che sarei stato vecchissimo", ha detto a proposito di questo compleanno importante. Anche se, confessa di non essersi mai goduto totalmente il successo perché "ero sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e di un nuovo prodotto".

L'esperienza al Festival di Sanremo

Nel 2016 Gabriel Garko è salito sul palco del Festival di Sanremo, un'esperienza che lo ha profondamente segnato perché diversa da quelle vissute finora come attore. "É stata una bella prova" -ha raccontato l'attore a Silvia Toffanin- "sul set sono sempre stato coperto da un personaggio mentre a Sanremo per la prima volta crollava tutto. Non potevo mettermi a interpretare qualcuno".

"Ho avuto paura di morire"

Nel corso della sua vita, Gabriel Garko ha vissuto due incidenti in cui ha rischiato la vita, uno pochi giorni prima di Sanremo e l'altro quando era più giovane. "Ho avuto para di morire", confessa, "ma queste esperienza mi hanno insegnato quanto è importante godersi l'oggi perché pensare troppo al passato non conviene così come non fissarsi troppo sul futuro".

La situazione sentimentale di Gabriel Garko

Non molto tempo fa, l'attore aveva raccontato a Silvia Toffanin di essere impegnato con un ragazzo più giovane di lui. Ora però la storia è finita: "Sono single e felice. Sto bene da solo finché non trovo la persona giusta". Per il futuro Gabriel Garko sogna ancora di diventare padre, anche se, confessa, "la società di oggi non mi piace".