video suggerito

Denise Capezza: “Sono a mio agio nel mio corpo. Naso e labbra? Mai ritoccati” Celebre per il ruolo di Marinella in “Gomorra – La serie”, Denise Capezza adesso è la pornostar Moana Pozzi in “Diva Futura”. Le scene di nudo, però, non sono state un limite per lei: “Mi sono divertita. Non è giusto sminuire le capacità intellettuali solo perché una si spoglia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Denise Capezza si mette a nudo sullo schermo e non solo. Carriera, amore e rapporto con il padre: in un'intervista a Venity Fair l'attrice, celebre per il ruolo di Marinella in "Gomorra – La serie", ora interpreta la pornostar Moana Pozzi in "Diva futura", presentato alla Mostra del cinema di Venezia. Le scene di nudo, però, non sono state un limite per lei: "Penso che se una donna si sente libera nella propria nudità e la vuole mostrare non ci sia niente di male. Sono a mio agio nel mio corpo, senza essere ossessionata dalla ricerca della perfezione". E sui ritocchi estetici: "Nulla contro se fatti in sicurezza. Me lo chiedono spesso ma non ho ritoccato il naso e neppure le labbra".

Denise Capezza e il rapporto con il suo corpo

Capezza ha un bel rapporto con la sua fisicità e, come anticipato, questo le ha permesso di affrontare al meglio le numerose scene di nudo in "Diva Futura". Riconosce, però, quanto sia difficile affrontare il pregiudizio della gente: "Credo che non sia giusto sminuire le capacità intellettuali solo perché una si spoglia. A volte noi attrici dobbiamo affrontare ruoli complessi, ma se sono caratterizzati da una sensualità prorompente, quella è l’unica cosa che viene ricordata. Per fortuna, per quanto mi riguarda, adesso le cose stanno cambiando: mi arrivano proposte anche per personaggi in cui la fisicità conta meno. E sono felice perché io credo molto nel trasformismo".

Capezza non è contraria alle trasformazioni permanenti, come gli interventi di chirurgia estetica. Spiega però di non averne mai fatti, almeno volto: "Di solito tutti mi domandano se mi sono rifatta il naso. Se googla il mio nome, la prima parola a cui vengo associata, infatti, è ‘naso'. Comunque no, non ho ritoccato né naso né bocca. Ho pure il setto storto. Se mi fossi messa nelle mani di un chirurgo, avrei chiesto meno imperfezioni". Ad ogni modo, l'attrice sa di essere sexy: "Me l'hanno fatto notare gli altri. Sono a mio agio nel mio corpo, senza essere ossessionata dalla ricerca della perfezione", spiega.

Le scene di nudo in "Diva Futura"

Come anticipato, in "Diva Futura", Capezza interpreta la pornostar Moana Pozzi. Per l'attrice, cogliere le debolezze di una donna che ama spogliarsi per nascondere la sua interiorità è stata la cosa più stimolante. Con le scene di nudo, infatti, "ha fatto pace fin da subito":

Mi sono divertita pur essendo abbastanza timida: di solito, non espongo il mio corpo con grande facilità. Penso che se una donna si sente libera nella propria nudità e la vuole mostrare non ci sia niente di male. Allo stesso tempo, però, occorre una grande consapevolezza per non finire vittime di quel sistema che si sta cercando di abbattere. È quello che è successo al mondo del porno e che il film cerca di raccontare: Riccardo Schicchi, il fondatore dell’agenzia Diva Futura, era partito con l’idea di contrastare la morale degli anni ’50 e di promuovere l’amore libero. Poi il suo business ha preso una deriva incontrollabile e violenta che lui stesso ha odiato.

Denise Capezza con le colleghe Lidija Kordić e Tesa Litvan alla prima di "Diva Futura"

La vita privata di Danise Capezza

L'attrice è sposata con il collega Michele Rosiello dal 2023. I due si sono incontrati per la prima volta alle selezioni per la scuola di recitazione Gian Maria Volonté, a Roma. "Poi sono partita per la Turchia. Quando sono tornata l’ho ribeccato ai provini di Gomorra – La serie. La prima cosa che ho notato di lui è che è un bravissimo attore, molto attento agli altri e per niente egoriferito", ha spiegato Capezza. Sarebbe stato Rosiello a fare il primo passo, ma lei ha ricambiato subito: "Ho capito che era quello giusto quando siamo andati a convivere. Michele ha tutto quello che io non ho, tipo la pazienza".

Denise Capezza nel giorno del suo matrimonio con Michele Rosiello