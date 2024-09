Daniela Ioia pedinata mentre faceva jogging, l’attrice di Un Posto al Sole: “Mi sono spaventata a morte” Un episodio spiacevole quello che ha coinvolto Daniela Ioia. L’attrice, nota per il ruolo di Rosa in Un Posto al Sole, ha raccontato di essere stata seguita da un uomo in auto mentre faceva sport: “Si stava facendo buio e mi hanno seguita in auto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Episodio a dir poco spiacevole quello che ha visto coinvolta Daniela Ioia. Attraverso un video caricato su Tik Tok, l'attrice di Un Posto al Sole ha spiegato di essere stata pedinata mentre faceva jogging. Di solito, spiega la Rosa della celebre serie targata Rai, è sempre molto disponibile a scambiare quattro chiacchiere coi fan o a fare foto, ma mentre si stava allenando un uomo, al quale Ioia non aveva risposto perché impegnata a correre, ha iniziato a seguirla mettendole molta paura: "Si stava facendo buio, mi sono sentita seguita", ha spiegato.

Tutto è iniziato quando, alla probabile richiesta da parte dell'uomo di fare una foto, l'attrice non ha risposto perché distratta dalla musica che stava ascoltando durante l'allenamento: "Come faccio spesso – ha esordito Ioia – vado a correre perché mi piace tanto. Mi stavo allenando e si stava facendo buio. Io sono sempre disponibile e mi fermo sempre a parlare con tutti. Ogni volta che me lo chiedono mi fermo a fare foto, ma se mi sto allenando e ho le cuffie e non ti sento, perché mi segui con la macchina? Mi sono spaventata a morte". Tutto, probabilmente, è nato a causa di un fraintendimento. L'uomo in questione l'avrebbe riconosciuta e si sarebbe fermato a parlarle:

Un signore mi ha seguita, mi parlava perché presumo mi avesse riconosciuta. Non so cosa dicesse perché indossavo le cuffie, gli ho anche risposto male, mi dispiace ma a volte ci vuole un po' di buonsenso. Se vedi che mi sto allenando, non mi pedinare! Mi fai spaventare! Mi sono vista seguita da quest'auto e quindi ho risposto male. Ripeto, mi dispiace, so solo che mi sono sentita seguita.

L'attrice, nota anche per aver interpretato di recente la madre di Silvia (interpretata da Clotilde Sansone) nella serie "Mare Fuori", ha poi colto l'occasione per lanciare un appello ai suoi fan, per evitare che situazioni del genere possano ripetersi: "Mi appello al vostro buonsenso, quando vado a correre lo faccio per staccare la spina, distrarmi dai pensieri e quindi ascolto musica. Proprio per questo, quando mi sono accorta di essere seguita, sono saltata. Non sono neppure riuscita a finire l'allenamento, mi sono fermata prima", ha concluso.

Coltivare la carriera da attrice è tra gli obiettivi primari di Daniela Ioia, anche se mette al primo posto sempre la famiglia. Il suo compagno è Antimo Casertano, un attore e regista classe 1985. L'attrice ha anche un figlio di nome Jacopo, al quale è molto legata. In una recente intervista a spettacolomusicasport.it, l'artista aveva raccontato di quanto lo sport fosse importante per lei, sia a livello fisico che mentale: "Mi fa stare bene a livello di umore, è essenziale per me. Attualmente mi sto dedicando alla prepugilistica, mi diverto molto nel dare i cazzotti – aveva detto – In passato ho praticato nuoto, equitazione e altre discipline. Come attrice lo sport mi aiuta a canalizzare le energie e a mantenere una fisicità che mi consente di interpretare i ruoli che mi vengono proposti”.