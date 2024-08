video suggerito

Matilde Gioli ricoverata in ospedale, l’annuncio sui social: “Starò a riposo per un po’” Matilde Gioli è stata ricoverata in ospedale. L’attrice ha annunciato sui social che per un po’ si prenderà una pausa e resterà a riposo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Starò a riposo per un po'" scrive così Matilde Gioli in uno degli ultimi post condivisi sul suo profilo Instagram. Nel carosello di foto pubblicate, l'attrice si mostra su un lettino d'ospedale con la gamba ingessata. Trai i personaggi del mondo dello spettacolo che le hanno espresso vicinanza per l'incidente anche Chiara Ferragni, Levante e Giulio Golia.

L'incidente di Matilde Gioli

Non è chiaro quale sia stata la dinamica dell'incidente per Matilde Gioli, un imprevisto che l'ha costretta a letto con la gamba ingessata. L'attrice ha condiviso una serie di scatti in cui mostrava la radiografia della frattura e il gesso, immagini corredate da una didascalia in cui annunciava ai suoi follower che si prenderà una pausa e chiedendo consigli su film e serie da vedere durante la convalescenza. Tra i tanti messaggi d'affetto anche quelli di personaggi del mondo dello spettacolo come Chiara Ferragni: "Rimettiti presto in forma", Giulio Golia: "Ma cosa combini?" o Levante: "Forzaa!".

Il nuovo amore di Matilde Gioli

Dopo la rottura con Alessandro Marcucci, Matilde Gioli è stata paparazzata insieme al campione d'equitazione Luca Marziani. La coppia era stata pizzicata insieme a Palmarola in compagnai di alcuni amici. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi la frequentazione tra i due sarebbe scoppiata in occasione di una gara d'equitazione. L'attrice non ha mai nascosto il suo amore per i cavalli e in un'intervista a Piazza di Siena raccontava:

Cinque anni fa ho dovuto imparare ad andare a cavallo per un film e ho conosciuto queste creature meravigliose, Ho fatto una full immersion di un mese, e quando sono tornato a casa ho sentito una sensazione di vuoto. Mi sono detta: ‘Non sarà che io devo stare vicino ai cavalli per essere felice?'. Ecco, in quel momento ho capito qual era la chiave per la mia felicità.