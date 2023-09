Michele Rosiello e Denise Capezza sposi, foto e video del matrimonio dei due attori L’attore Michele Rosiello, attualmente in tv con la fiction La voce che hai dentro, e l’attrice Denise Capezza sono diventati marito e moglie.

A cura di Daniela Seclì

Denise Capezza e Michele Rosiello, foto di Studio Fotografico Caserta

Michele Rosiello e Denise Capezza sono diventati marito e moglie. Il matrimonio dei due attori è stato celebrato presso la Chiesa di Santa Maria del Faro a Marechiaro. Ad annunciare la lieta notizia, i diretti interessati che hanno pubblicato sui loro profili social, foto e video di questo giorno speciale realizzate da Studio Fotografico Caserta.

Il matrimonio di Michele Rosiello e Denise Capezza

Michele Rosiello è attualmente in tv con la serie La voce che hai dentro, dove interpreta Raffaele Ferrara, primogenito di Michele. Nel suo curriculum altre fiction di successo come Mina Settembre e L'isola di Pietro. L'attore ha pubblicato sui social un video: sulle note della canzone di Pino Daniele intitolata Senza ‘e te, Rosiello e Capezza si scambiano un bacio all'uscita dalla chiesa sotto una pioggia di riso.

Denise Capezza, che abbiamo visto nel film Crimes of the future e in serie come Gomorra, Bang bang baby e Vincenzo Malinconico – Avvocato d'insuccesso, ha pubblicato una carrellata di scatti del giorno del sì, accompagnati da una dolce dedica: "È stato il giorno più folle della nostra vita! Ti amo amore mio". Nelle foto è possibile vedere i dettagli del romantico abito bianco, impreziosito da pizzo.

La storia d'amore di Michele Rosiello e Denise Capezza

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it lo scorso anno, Denise Capezza parlò della sua relazione con Michele Rosiello: