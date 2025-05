video suggerito

Claudia Ruffo e le nozze con Rocco Pierri: "Temevo la reazione di mia figlia, ma lei ha voluto portarci le fedi" Claudia Ruffo racconta le nozze con Rocco Pierri, celebrate nei giorni scorsi a Capri. L'attrice rivela i dettagli della proposta e spera un giorno di poter avere una famiglia allargata.

A cura di Ilaria Costabile

Claudia Ruffo è reduce da giorni pieni di felicità, durante i quali ha festeggiato il suo secondo matrimonio, quello con Rocco Pierri, celebrato a Capri, proprio nelle giornate dedicate a Napoli campione d'Italia. L'attrice ha raccontato come è arrivata la proposta e ha svelato di desiderare un famiglia allargata, dove un giorno possano trascorrere il Natale, anche insieme al suo ex marito e la sua famiglia.

Il timore per la reazione della figlia Ginevra

Quando è arrivata la proposta, il primo pensiero avuto da Claudia Ruffo è stato per sua figlia Ginevra, nata dalla storia d'amore con Mario Cirino Pomicino, come racconta a Vanity Fair:

Sono una donna molto concreta e ho subito pensato a quale potesse essere il suo approccio alla notizia, considerando che mia figlia ha un padre molto presente con cui ha un rapporto meraviglioso. Quando le ho chiesto cosa pensasse mi ha subito tranquillizzata dicendo che era felicissima per noi e che, anzi, avrebbe voluto portare lei le fedi all'altare: è stata una grande gioia.

L'organizzazione del matrimonio è stata velocissima: "Abbiamo organizzato tutto in due mesi, con l'unica certezza che volevamo entrambi che Capri facesse da sfondo al nostro giorno speciale. Con Rocco ci siamo conosciuti lì".

La proposta di matrimonio

Eppure, la Angela di Un Posto al Sole, non immaginava che la proposta potesse arrivare in maniera così repentina, anche perché inizialmente sembrava che le loro vite non fossero ancora pronte per unirsi in maniera definitiva:

È arrivata all'improvviso, un mese dopo aver ufficializzato la nostra relazione, a settembre. Per quasi un anno non c'erano le condizioni per poter pensare a un futuro insieme, ma quando Rocco ha scelto di avvicinarsi è stato molto bello perché sapevamo entrambi che era il momento giusto. Come se fosse stata una congiunzione astrale.

Il racconto di come Rocco Pierri le abbia chiesto di diventare sua moglie, però, è decisamente più romantico, con tanto di imprevisto che ha reso il tutto ancora più speciale:

Stava per prendere l'aereo da Milano per tornare a Napoli ma, a causa del meteo avverso, è dovuto atterrare a Roma. Quando me lo ha detto gli ho consigliato di passare lì la notte e di tornare con calma a casa il giorno dopo perché era tardi, ma lui non voleva saperne: doveva rientrare proprio quella sera con un pullman. Presa dall'entusiasmo gli ho detto un po' per scherzo, ”Sei meraviglioso, io ti sposo". Lui, al telefono, mi ha detto che ormai era fatta e che non sarei potuta tornare indietro: senza saperlo, lui aveva già l'anello in valigia. Quando è rientrato a casa alle 4 del mattino e me lo ha dato mentre io ero mezza assonnata, non ho capito più niente.

Il sogno di una famiglia allargata

Si tratta del secondo matrimonio per Claudia Ruffo, che giovanissima aveva sposato Mario Cirino Pomicino, con il quale però si è separata dopo svariati anni insieme:

Il divorzio è stato ufficializzato giusto due settimane prima che Rocco si facesse avanti: è per questo che parlo di una congiunzione astrale.

Ad oggi, nonostante la fine dell'amore, i due sono essendo anche genitori di Ginevra, sono ancora molto legati: "I nostri rapporti sono bellissimi: gestiamo nostra figlia in maniera fantastica con il supporto di tutta la famiglia, ma credo che ci sarebbe stato un po' di imbarazzo se fosse venuto al matrimonio. Il mio sogno è quello, un domani, di passare il Natale tutti insieme, anche se occorrerà del tempo, com'è giusto che sia".