video suggerito

Claudia Ruffo di Un posto al sole sul matrimonio con Rocco Pierri: “Dopo solo un mese mi ha chiesto di sposarlo” Ospite de La Volta Buona in onda lunedì 9 giugno, Claudia Ruffo racconta il suo matrimonio con Rocco Pierri. L’attrice rivela come mai hanno scelto il 24 maggio come data e Capri come location. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudia Ruffo è convolata a nozze con Rocco Pierri sabato 24 maggio 2025. Ospite de La Volta Buona in onda lunedì 9 giugno, la neo sposina racconta a Caterina Balivo i festeggiamenti di nozze a Capri, un tripudio di gioia sia per il matrimonio che per la vittoria del Napoli in campionato. "Ero preoccupata, pensavo: se perde lo scudetto è la fine" rivela Ruffo alla conduttrice.

Claudia Ruffo: "Mi sono sposata il giorno del mio compleanno"

Claudia Ruffo ha scelto di sposarsi il 24 maggio per un motivo ben preciso: "Perché era il giorno del mio compleanno e mi volevo fare questo bel regalo. Quale regalo migliore che sposare quest'uomo meraviglioso?". L'attrice di Un posto al sole, poi, spiega che la scelta del posto non è stata casuale: "L'ho conosciuto a Capri e ci siamo sposati qui. È una location del cuore per entrambi". Il marito le ha chiesto esplicitamente che il matrimonio fosse celebrato lì: "Sono già stata sposata, lui mai. Mi ha chiesto di scegliere il luogo delle nozze". Ruffo confessa che la scelta di convolare a nozze sia avvenuta in pochissimo tempo: "Noi abbiamo fatto una cosa tempestiva. Ci conosciamo da qualche anno, ma abbiamo iniziato questa frequentazione solo nove mesi fa. Lui dopo un mese mi ha chiesto di sposarlo. Molti amici hanno detto ‘oddio, ma sei matto‘". L'attrice ha una figlia di 11 anni e, nonostante per le fosse un "sì" dal primo istante, ha voluto conoscere Rocco Pierri bene.

Claudia Ruffo: "Al mio matrimonio c'era Francesca Chillemi e il figlio di Peppino di Capri"

Al matrimonio di Claudia Ruffo e Rocco Pierri c'erano diversi personaggi del mondo dello spettacolo. "Francesca Chillemi, Dario Faiella che è il figlio di Peppino di Capri. Sono uscita dalla casa di Peppino" racconta l'attrice. "La sera del pre-wedding il Napoli ha vinto lo scudetto quindi abbiamo festeggiato il compleanno, lo scudetto… non sapevamo più cosa festeggiare" aggiunge. E in conclsione: "Io ero preoccupata pensavo che se il Napoli avesse perso, sarebbe stata la fine".