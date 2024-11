video suggerito

Claudia Gerini: "Il mio fidanzato Riccardo è il cugino dell'ex ministro Sangiuliano. Con lui sto bene, sono serena"

A cura di Daniela Seclì

Continua la storia d'amore tra Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano. L'attrice ne ha parlato in un'intervista radiofonica. Poi, ha dato il suo voto ai personaggi di spicco della politica italiana, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Claudia Gerini è fidanzata con Riccardo Sangiuliano

Claudia Gerini ha rilasciato un'intervista al programma di RaiRadio1 Un giorno da pecora condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L'attrice ha dichiarato di stare vivendo un momento molto felice in amore: "Sono fidanzata da più di un anno con un parente di Sangiuliano, un cugino dell'ex ministro. Io sto molto bene, è un momento di allegria e serenità". L'uomo in questione è Riccardo Sangiuliano. Il mese scorso, in un'intervista rilasciata al settimanale F, aveva detto di lui:

Dopo due anni da single, lui mi ha fatto tornare la voglia di condividere. È una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità. Spero di continuare a farlo felice, e che lui continui a far felice me. Alle donne che dopo aver avuto delusioni in amore ci rinunciano, direi al contrario di insistere fino a che non lo trovano. Bisogna cercare ovunque senza mai smettere. Per essere amate dobbiamo amare e non rinunciare a un sentimento così bello, che ci fa stare così bene.

Claudia Gerini dà un voto a Giorgia Meloni e Elly Schlein

Nel corso dell'intervista rilasciata a Un Giorno da Pecora, Claudia Gerini ha provato a dare un voto ai personaggi di spicco della politica italiana. Prima, però, ha ammesso che l'impresa è ardua. Lo scorso anno aveva dato 8 a Giorgia Meloni, 6.5 al suo governo e 6 a Elly Schlein. I voti attuali:

La cosa è un po' complicata da riassumere in numeri. Apprezzo il percorso politico di Meloni, è una donna preparata e ha molti meriti. Non mi piace però chi la circonda, dovrebbe migliorare alcuni elementi. Schlein ha fatto il suo, d'altra parte sono due donne che portano avanti la loro visione e credono in quello che fanno. Per Meloni restiamo con un 8, la Schlein sale a 7 e il governo scende a 6.