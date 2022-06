“Chi ca..o è Strehler, raga?”, la gaffe di Fedez con Gerry Scotti Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggia, resa virale dagli ottimi contenuti con Gerry Scotti, c’è stato anche spazio per uno scivolone di Fedez sulla figura di Giorgio Strehler.

È diventata virale la puntata di Muschio Selvaggio di questa settimana con protagonista Gerry Scotti. Come al solito, il duo composto da Fedez e Luis Sal è riuscito a costruire una puntata che è in cima alle tendenze di Youtube, merito anche del personaggio protagonista di questa settimana. Gerry Scotti, infatti, si è raccontato tra aneddoti di vita pubblica e privata, come il racconto della morte dei propri genitori. C'è stato spazio anche per uno scivolone di Fedez, quando Gerry Scotti ha parlato di Giorgio Strehler: "Chi cazzo è Strehler, raga?". E Gerry Scotti, conoscendo bene l'esuberanza della gioventù, ha nicchiato a testa bassa: “Uno dei più grandi registi ed attori di teatro italiani".

L'episodio

Gerry Scotti stava raccontando un aneddoto legato a un evento di beneficenza. Lui era molto giovane e in quel momento, gli organizzatori lo proposero come candidato alle elezioni: "Tutti gli anni noi proponiamo un candidato, ma per i giovani di Milano non ce lo abbiamo". E io gli ho risposto: ‘Vabbè è un problema vostro". Poi, Gerry Scotti cita il direttore e regista teatrale: "Mi dicono: ‘L'ultimo candidato che abbiamo avuto era Strehler, paragone che mi sembra anche un po' altisonante…". E Fedez annuisce: "Io sto annuendo facendo finta di sapere chi sia…". Intervengono Luis Sal e il fratello: "L'irreprensibile Strehler…". E poi Fedez ha chiuso: "Chi cazzo è, Strehler, raga?". E Gerry Scotti replica a testa bassa: "Uno dei più grandi registi ed attori di teatro italiani".

Chi era Giorgio Strehler

Giorgio Strehler

Giorgio Strehler è stato uno dei drammaturghi più importanti del Novecento italiano. Fondò, con Paolo Grassi e Nina Vinchi, il Piccolo di Milano, una delle tre sale oggi porta anche il suo nome. Nato a Trieste, milanese d'adozione, morì a Lugano la notte di Natale del 1997, durante le prove del "Così fan tutte".