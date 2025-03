video suggerito

Carolyn Smith: "Maria De Filippi mi chiamò per Amici, dissi di no. Non tradirei mai Milly" Carolyn Smith ha raccontato di aver declinato spesse volte l'invito di Maria De Filippi ad Amici, per non tradire la fiducia di Milly Carlucci. La ballerina ha poi commentato anche l'addio di volti storici del programma come Raimondo Todaro e Natalia Titova, che hanno trascorso un periodo su Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Carolyn Smith si prepara per andare nuovamente in onda su Rai 1 con le nuove puntate di Ballando con le stelle, pensate per festeggiare i vent'anni del programma, che tornerà a partire dal 9 maggio. La ballerina, nonché presidente di giuria del noto show, ha raccontato di aver avuto in passato delle richieste per entrare nel cast dei professionisti di Amici, ma non ha mai accettato, restando fedele a Milly Carlucci: "Sono felice che lei mi voglia sempre al suo fianco".

Carolyn Smith e il no a Maria De Filippi

"Amici mi fa la corte da tempo ma io dico sempre di no: sono una persona leale e non potrei mai tradire Milly Carlucci" lo ha detto in maniera palese in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, in cui ha poi aggiunto che rifiutare un invito di Maria De Filippi non è impresa facile, dal momento che si tratta di una delle grandi protagoniste del piccolo schermo. La ballerina, però, ha sottolineato come, qualora dovesse lasciare Ballando con le stelle, continuerebbe a parlare di danza in solitaria:

Non è facile dire di no a Maria, ma se mai un giorno dovessi lasciare Ballando con le stelle e continuassi a parlare di danza in Tv, lo farei da sola. Per la mia carriera non ho bisogno della televisione, ma non smetterò mai di ringraziare Milly per l’opportunità che mi ha offerto di entrare nelle case degli italiani.

Il commento su Raimondo Todaro e Natalia Titova

Eppure, proprio nel cast di Ballando con le stelle ci sono stati due esempi di noti protagonisti della trasmissione che hanno deciso di migrare verso i lidi di Canale 5. Si sta parlando di Raimondo Todaro e Natalia Titova. In merito al ballerino, ormai fuori anche dalla scuola di Amici, Smith sostiene di aver compreso la sua necessità di andare via, ma non ha condiviso certi suoi atteggiamenti:

Per quanto riguarda Raimondo, non posso criticare la sua scelta: era un ragazzo giovane, che doveva capire che cosa fare da “grande”. E ancora forse non l’ha capito. Ci poteva stare che lui volesse fare altro e mettersi alla prova in nuove avventure professionali: ciò che non ho condiviso è stato il modo in cui ha lasciato il programma, senza parlarne prima con Milly, una mossa sbagliata….Poi però, una volta uscito dal programma, ha cominciato a sparlare della persona che lo ha sempre aiutato

Su Natalia Titova, invece, ha dichiarato: "Anche lei non ha detto niente a Milly, prima di prendere la sua decisione. Nulla è per sempre e anche Natalia, come Raimondo, è sparita da Amici: forse entrambi non hanno saputo gestire la situazione".