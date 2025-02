video suggerito

"Lo spin off di Ballando con le stelle", si parla di un nuovo programma del venerdì sera da maggio Si parla di un nuovo programma nel prime time di Rai1 per Milly Carlucci e previsto per maggio. Quattro prime serate che ricalcherebbero il successo di Ballando con le stelle, pur essendone uno spin off.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo il successo di Ballando con le stelle, uno dei programmi più longevi della tv, oltre che uno di quelli che sono riusciti a conquistare il pubblico, si pensa alla possibilità di realizzare una nuova trasmissione, sempre condotta da Milly Carlucci, per questa primavera. La conduttrice aveva già annunciato che le avrebbero concesso un altro spazio in tv, ma senza specificare di cosa si trattasse.

Un nuovo programma per Milly Carlucci

Dopo il flop di un programma come L'Acchiappatalenti dello scorso anno, che di fatto è andato a sostituire il Cantante Mascherato che, con tre edizioni, ha comunque avuto vita breve, Milly Carlucci non aveva rinunciato all'idea di avere un nuovo spazio in prima serata, anche se non nel weekend. Ed ecco, infatti, che la conduttrice è stata accontentata, almeno stando a quanto riportato da Dagospia. Ai piani alti della Rai, si parlerebbe di far tornare Milly sul piccolo schermo, nel prime time del venerdì sera, con uno show che diventerebbe, di fatto, una costola di Ballando con le stelle. Si tratterebbe, infatti, di uno spin off dedicato sempre ai ballerini, ma che non abbia nulla a che vedere con le star protagoniste dello spettacolo del sabato sera di Rai 1, dedicato quindi ai non famosi. Il progetto, ancora in fase di definizione, vedrebbe scendere in campo la stessa giuria di Ballando per quattro prime serate a maggio.

Il successo assicurato di Ballando con le stelle

Ormai, Ballando con le stelle è una garanzia di successo, un programma che non solo garantisce un seguito di pubblico, ma edizione dopo edizione, riesce a far emergere lati inediti non solo di chi decide di parteciparvi, ma anche dei protagonisti in studio, come i componenti della giuria. Tra la gara e le discussioni con la giuria, la trasmissione continua a mietere ascolti, dimostrandosi una vera e propria garanzia per il palinsesto di Rai1 che, infatti, quest'anno ha anticipato anche la messa in onda.