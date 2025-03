Ballando torna in primavera con 4 puntate, Zazzaroni conferma Mariotto: “Ti immagini Milly che cambia?”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda con uno spin off di quattro puntate in primavera di Ballando con le Stelle, che torna fuori dalla sua tradizionale cornice autunnale per quattro puntate, in onda al venerdì sera su Rai1 a partire dal 9 al 30 maggio. A darne notizia, e sostanzialmente confermare le indiscrezioni che circolavano da alcune settimane, è stato Ivan Zazzaroni, ospite di Luisella Costamagna a Tango, in onda su Rai2.

Quando va in onda lo spin off di Ballando con le Stelle

Il giudice del programma, che ha ritrovato la vincitrice dell'edizione 2023, ha raccontato alcuni dettagli di quella che sarà l'edizione speciale di Ballando con le Stelle. "Lo spin off, io so, che saranno quattro puntate di venerdì, non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo De Andreis (tra gli autori di Ballando).

Le parole di Zazzaroni sulla giuria di Ballando e Mariotto

L'edizione speciale del programma dovrebbe andare appunto in onda nel mese di maggio, in prima serata su Rai1 ma nello spazio del venerdì sera. Stando a quanto annunciato da Zazzaroni, non ci saranno variazioni del cast, almeno per quel che riguarda la giuria: "Ti immagini Milly che cambia?". Oltre a Zazzaroni, sarebbero quindi confermati Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e lo stesso Guillermo Mariotto che nel finale di stagione della scorsa edizione aveva dato vita a un caso che ha avuto grande risonanza fuori dal programma ed è stato, in un certo senso, la chiave del successo della scorsa edizione. Bisognerà capire se arriveranno o meno delle conferme da parte di Carlucci e del direttore interessato che, per la verità, in un'intervista a Verissimo, aveva smentito che avrebbe preso parte allo spin off del programma.

Il cast del nuovo Ballando con le Stelle

Più complesso capire chi comporrà il cast di ballerini della trasmissione, anche se è facile immaginare che possa trattarsi di un torneo dei campioni, con alcuni dei concorrenti più rappresentativi della storia del programma condotto da Milly Carlucci.

Il ritorno di Ballando con le Stelle in autunno

L'edizione speciale di Ballando con le Stelle non dovrebbe in alcun modo compromettere il ritorno della versione regolare di Ballando con le Stelle, trasmissione in onda da più di vent'anni che proprio nell'ultima edizione ha dimostrato la sua eterna giovinezza. La finestra temporale per il ritorno di Ballando, salvo eventi straordinari, dovrebbe coincidere con il prossimo autunno.