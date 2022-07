Raimondo Todaro: “Milly Carlucci vuole il controllo su tutto, quasi ti dice che mutande mettere” Raimondo Todaro torna sul rapporto con Milly Carlucci, conclusosi con il passaggio da Ballando con le stelle ad Amici di Maria De Filippi.

A cura di Stefania Rocco

Intervistato da Lorella Cuccarini durante il format Un caffè con, Raimondo Todaro è tornato a parlare del rapporto con Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle. La stima professionale nei confronti della presentatrice è rimasta immutata, così come la gratitudine. Ma i rapporti tra i due non si sono conclusi benissimo, interrompendosi quando il ballerino ha deciso di passare dallo storico format di Rai1 ad Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. “Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai, per me è stata come una madre”, ha dichiarato Todaro ancora grato, “Mi è dispiaciuto che quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo. Però io sono con la coscienza a postissimo, io so che lei sa, quindi mi basta quello”.

Raimondo Todaro ad Amici con Lorella Cuccarini

Le differenze tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

È quindi passato a elencare le differenze tra Milly Carlucci e Maria De Filippi: “Milly è come Maria, una stakanovista. Hanno in comune la passione per il lavoro che fanno. Lo farebbero pure gratis. Si vede proprio. La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucca a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice anche che mutande metterti. Mentre Maria ti dà molta carta bianca. Non è mai venuta a firmi ‘fai così’. C’è anche da dire che Maria fa tanti programmi contemporaneamente quindi non potrebbe neanche volendo. Mentre Milly si concentra solo su quello”.

“Maria De Filippi presente durante la separazione da Francesca Tocca”

Todaro ha quindi ricordato di essersi avvicinato a Maria De Filippi e al suo mondo durante il periodo della separazione da Francesca Tocca: “Ho iniziato ad apprezzare tanto Maria nel periodo in cui mi separavo da Francesca. Un giorno mi arriva una telefonata. Era lei, aveva saputo della rottura e mi ha chiamato poi tutti i giorni perché voleva capire. Mi convocò in ufficio da lei e fece una specie di puntata di C’è posta per te. Ho apprezzato tantissimo. Maria è stata l’unica persona che mi ha chiamato. Altri non l’hanno fatto”.