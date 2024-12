Carlo Aloia e il rapporto con Sonia Bruganelli dopo Ballando: “È un’amica, presto verrà a conoscere mia figlia”

video suggerito

Lo scorso novembre Carlo Aloia è diventato padre per la prima volta. Il maestro di Ballando con le Stelle, che ha affrontato questa edizione in coppia con Sonia Bruganelli, ha accolto in famiglia la piccola Michelle avuta con la compagna Jlenia. "La settimana in cui è arrivata è stata un po’ un caos, ma anche un momento speciale", ha raccontato il neo papà in un'intervista a Novella 2000, ripercorrendo il primo mese della figlia e il primo Natale in tre, passato a Bologna con il resto della famiglia.

La nascita della prima figlia durante Ballando con le Stelle

A metà novembre, come aveva raccontato la sua partner Sonia Bruganelli, Carlo Aloia aveva lasciato le prove di Ballando con le Stelle ed era corso a Bologna perché la compagna Jlenia stava partorendo. Riguardo a quel momento, il maestro ha raccontato di aver ricevuto grande supporto da parte di Milly Carlucci e di tutto il programma:

La settimana in cui è arrivata è stata un po’ un caos, ma anche un momento speciale. Ho chiesto alla produzione di Ballando se potevo andare a Bologna per il parto e, senza nemmeno farmi parlare, mi hanno detto subito: “Ma certo, vai!”. Non scherzo quando dico che ho trovato una famiglia.

Complice la pausa del programma per la Prima delle Scala, che si è tenuta il 7 dicembre, Aloia è riuscito a godersi la piccola Michelle per una settimana, in cui racconta di non averla mai lasciata: "Non mi sono staccato da lei perché amo il suo profumo! In quei giorni secondo me lei ha imparato a conoscere le mie braccia perché io sono l’unico che la fa addormentare solo tenendola tra le braccia".

Il rapporto con la ‘zia' Sonia Bruganelli

Aloia ha anche svelato che la piccola Michelle ha già una ‘zia speciale', Sonia Bruganelli, con cui lui ha condiviso l'esperienza di quest'anno a Ballando con le Stelle. "Si è sentita parte della nostra famiglia e quando Michelle è nata le ha fatto un regalo molto gradito: un orso di peluche gigante, alto quanto me", ha raccontato il maestro. La concorrente ed ex opinionista tv presto conoscerà la bambina: "Dopo le feste verrà a conoscere Michelle e io non vedo l’ora perché davvero ho trovato un’amica. Con lei ci siamo trovati caratterialmente e lei mi dice spesso che le ricordo suo fratello".