La madre di Bianca Guaccero a Ballando con le stelle: “Spero Giovanni Pernice diventi mio genero” Rosaria Salierno, madre di Bianca Guaccero, ha partecipato alla semifinale di Ballando con le stelle di sabato 14 dicembre per fare una sorpresa alla figlia. E una volta di fronte al ballerino Giovanni Pernice, partner di Bianca, ha avanzato una proposta: “Spero diventi mio genero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sorpresa per Bianca Guaccero a Ballando con le stelle nella puntata di sabato 14 dicembre. Ad arrivare in studio è stata la madre Rosaria Salierno che, senza che la figlia se l’aspettasse, l’ha raggiunta sul palco nel mezzo di una prova a sorpresa che l’aveva vista impegnata a improvvisare. Rosaria ha danzato insieme alla figlia per la quale, prima della diretta, aveva registrato un videomessaggio.

L’arrivo di Rosaria Salierno a Ballando con le stelle

“Quando mia figlia mi vedrà, sono sicura che sarà molto sorpresa perché, ultimamente, non sono riuscita a venire a Roma a trovarla”, aveva preannunciato Rosaria, sicura che la figlia sarebbe rimasta sorpresa del suo arrivo in trasmissione. A legarla alla figlia un sentimento mai mutato nel tempo: “Io ho desiderato tanto Bianca, la mia bambina. E quando è arrivata è stata una gioia immensa. Mia figlia è sempre stata molto sensibile, ha affrontato tante sfide con coraggio e io sono fiera della donna che è diventata. Sono molto contenta che Bianca abbia scelto di partecipare a Ballando con le Stelle perché questo programma le ha dato e le sta dando tanto, proprio come donna”.

Giovanni Pernice alla madre di Bianca Guaccero: “Suo genero? Siamo sulla buona strada”

I genitori di Bianca hanno conosciuto anche Giovanni qualche settimana fa, quando Bianca ha portato il ballerino e suo nuovo compagno in Puglia a conoscerli. “Giovanni è venuto a conoscere me e mio marito in Puglia e mi piace molto come persona. Bianca non me l'ha mai detto espressamente ma l'amore non serve sia annunciato, si vede e si sente e questo è sufficiente”, ha raccontato la donna che, una volta sul palco, ha confermato di essere ben disposta nei confronti del ballerino: “Vorrei che diventasse mio genero”. A sorpresa, Giovanni si è detto d’accordo a proposito di un eventuale futuro matrimonio: “Siamo sulla buona strada”.