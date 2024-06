video suggerito

Bo Derek: “Il rapporto con mio marito illegale, lui rischiava l’arresto. Quando morì arrivò Corbett” Bo Derek a La Repubblica ricorda il suo amore del passato, John Derek, morto nel 1998. Si innamorarono sul set, in Grecia, ma lei era minorenne e la loro relazione era illegale in California: restarono in Europa per evitare l’arresto. Dopo il lutto, la celebre attrice ha incontrato John Corbett, “e fu amore a prima vista”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Foto Youtube, LaPresse

Bo Derek, pseudonimo di Mary Cathleen Collins, è la celebre attrice statunitense tra gli ospiti hollywoodiani al Filming Italy Sardegna Festival che si aprirà oggi, giovedì 20 giugno, a Santa Margherita di Pula. A La Repubblica ha ricordato la sua carriera citando Carlo Vanzina per il quale lavorò per Sognando la California, poi il collega Gabriel Garko, prima di parlare della sua vita privata.

Il ricordo del marito John Derek, di cui si innamorò quando era minorenne

Nel 1976 Bo Derek sposò John Derek, regista e attore da cui prese il cognome. Si conobbero sul set di C'era una volta un amore, lei aveva solo 16 anni: "Girando quel film in Grecia ci siamo innamorati, ma io ero minorenne e questo significava che il nostro rapporto in California era illegale. Quindi rimanemmo in Europa per fare tutta la post-produzione e il montaggio del film, fino a quando non sono diventato adulta, in modo da poter tornare a casa senza che Derek venisse arrestato". La celebre attrice ricorda quel periodo come "folle, pazzesco", riuscì a stringere buoni rapporti anche con le ex mogli del marito, Pati Behrs, Linda Evans e Ursula Andress. "Tutte mi sono state vicine. Ma con Ursula è stato speciale, è divertente, selvaggia, pazza e favolosa. Dal momento in cui l'ho incontrata, mi ha incoraggiata. Ero molto giovane, spaventata a morte all'idea di stare con una dea come lei, ma siamo diventate amiche. Lei e Linda sono state un dono incredibile nella mia vita, e mi hanno aiutato ad amare di più mio marito e a rispettarlo" ha raccontato. Rimase accanto a John Derek fino alla morte, nel 1998. Era lui a spronarla a prendersi cura del suo corpo, e ancora oggi lei è particolarmente attiva fisicamente: "Non era critico solo verso di me, se ingrassavo o non facevo esercizio fisico, era così anche con i nostri cani, i cavalli, ogni essere umano. Ma non mi ha mai ferito, era invece divertente. Odio allenarmi come tutti. Amo l'oceano, quindi nuoto e sono impegnata. Preferisco andare in giardino o pulire la stalla dei miei cavalli, poi andare in palestra. Trovo che sia meglio per la mia salute, il mio spirito, la mia mente e il mio corpo".

L'amore con John Corbett

Dal 2002 è con John Corbett, l'attore noto anche per il ruolo di Aidan in Sex and the city, sposato nel 2020: si incontrarono a una festa al party degli Oscar di Vanity Fair. "Mi chiesero se volevo andare con lui, ero single, mio marito era morto da cinque anni, io non avevo fretta, vivevo la mia vita in modo indipendente, ero felice di farlo. Ma quello era il momento giusto, John è molto alto, ricordo di aver guardato in alto e…beh, è stato amore a prima vista" ha raccontato Bo Derek. Si sono sposati tre anni fa nonostante la relazione fosse iniziata 20 anni prima: "L'impegno non è cambiato, ma c'è qualcosa di stabile nell'essere sposati con qualcuno".