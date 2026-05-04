Biagio Antonacci non sposerà Paola Cardinale: “Per proteggerla basta un testamento chiaro”

Biagio Antonacci ha spiegato perché non si è mai sposato. Il cantante ha avuto una lunga relazione con Marianna Morandi. Da anni ha ritrovato l'amore con Paola Cardinale. Ha tre figli. In un'intervista, l'artista ha parlato delle scelte fatte nella sua vita privata e ha spiegato perché preferisce parlare di nucleo anziché di famiglia.

Biagio Antonacci ha rilasciato un'intervista ad Andrea Laffranchi per il Corriere della Sera. Una mattina, mentre era in auto, il sessantaduenne si è soffermato a guardare la vita frenetica che scorreva attorno a lui. Si è chiesto se quelle persone, impegnate tra i bambini da portare a scuola e lunghe telefonate, avessero ancora il tempo di prendersi cura di loro: "Oggi quasi ci si pente del voler creare un nucleo, dell’aver messo in moto un’operazione sociale di questo tipo. Fra Tinder e le tentazioni dei social ci si sente fuori moda". A scanso di equivoci, ha chiarito di non essere iscritto a siti di appuntamenti.

Perché Biagio Antonacci non si è mai sposato

Biagio Antonacci preferisce la parola "nucleo" a "famiglia". Ha spiegato il motivo di questa scelta: "La parola famiglia oggi è riduttiva, a volte escludente. Penso alle coppie arcobaleno oppure a quei nuclei che si creano fra chi vive insieme per dividere le spese". Ritiene che in fondo con o senza il matrimonio cambi poco: "Non mi sono mai sposato, ma ho sempre sentito la stessa responsabilità". E quando gli è stato chiesto se non abbia pensato alle nozze per tutelare i diritti della sua compagna, Antonacci non ha avuto dubbi, la soluzione c'è e non implica incamminarsi verso l'altare: "Per proteggere chi ti sta vicino bastano testamenti chiari".

La vita privata del cantante

Biagio Antonacci ha alle spalle una lunga relazione con Marianna Morandi. Il rapporto con l'attrice, figlia di Gianni Morandi, è durato dal 1993 al 2002. Dal loro amore sono nati due figli: Paolo e Giovanni Antonacci. In entrambi i casi, hanno seguito le orme del padre e del nonno. Paolo ha scritto anche delle canzoni per Eros Ramazzotti e artisti come Irama e Alessandra Amoroso. Giovanni è un rapper. Con Marianna Morandi non è mai venuto meno un rapporto di stima e fiducia. Hanno messo la serenità dei loro figli al primo posto. Biagio Antonacci è attualmente fidanzato con Paola Cardinale. Da lei, nel 2021, ha avuto il figlio Carlo. Cardinale è anche madre di Benedetta, nata da una precedente relazione.