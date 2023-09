Anticipazioni Belve, Stefano De Martino: “Il matrimonio con Belén non è finito per un tradimento” Stefano De Martino senza freni a Belve, ha parlato con Francesca Fagnani anche della fine del suo rapporto con Belén Rodríguez: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento, io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti“.

Stefano De Martino senza freni a Belve, ha parlato con Francesca Fagnani anche della fine del suo rapporto con Belén Rodríguez: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento, io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti. Non mi è mai capitato di innamorarmi di un'altra donna o di avere relazioni parallele, amanti. Gli uomini che hanno l'amante non li ho mai capiti perché deve essere una fatica immane“.

Stefano De Marino dopo Amedeus a Sanremo?

È un racconto ironico e intimo quello che il ballerino e conduttore Stefano De Martino concede a Belve. Sulla sua vita professionale, da talento di Amici a ballerino professionista fino all'evoluzione come conduttore Rai in questo momento di rivoluzione della seconda rete, racconta dell’ambizione che lo muove e di una continua ricerca di nuove sfide: “Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto”. e all’idea di poter essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, commenta: “È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco”.

L'adolescenza difficile a Torre Annunziata

La conversazione con Francesca Fagnani si sposta sul suo passato, sulle origini con l'infanzia trascorsa a Torre Annunziata, prima che lo studio e i provini lo portassero al successo: “vivevo in un quartiere ruspante, nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita, il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio”. E, ad oggi, con Renzo Arbore che gli ha dato il suo benestare perché la tradizione e la tv popolare possa proseguire con programmi come Bar Stella e con gli occhi dei dirigenti sempre fissi sul prossimo progetto da affidargli, non possiamo pensare che le difficoltà della formazione non siano state propizie.