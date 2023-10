Anticipazioni Belve, Alba Parietti: “Il mio cu*o molto amato. Ne Il macellaio non si vedeva la patata” Alba Parietti ospite nella puntata di Belve di martedì 24 ottobre 2023 in una irriverente intervista con Francesca Fagnani: “A me piace piacere, mi piace che il mio culo sia piaciuto a tanti italiani. E ancora, sul flop del film Il macellaio: “Il pubblico si aspettava un porno, invece è un film erotico ma d’autore. C’era la pelle di daino, la patata non si vede”.

Alba Parietti ospite nella puntata di Belve di martedì 24 ottobre 2023 in una irriverente intervista con Francesca Fagnani: “A me piace piacere, mi piace che il mio culo sia piaciuto a tanti italiani, ma che male faccio? E per di più senza aver fatto nulla”.

La carriera da conduttrice e opinionista in tv

Sollecitata dalle domande pruriginose di Francesca Fagnani, la showgirl racconta la sua parabola professionale, dallo sgabello sexy di golagoal al suo ruolo di opinionista in giro per i programmi Rai e Mediaset, e non solo. Il suo volto è ricorrente nei salotti della tv generalista anche per gli ascolti che è sempre stata capace di garantire e di questo ne ha piena contezza. Proprio sulla presenza assidua nei programmi tv, quando Fagnani ironizza su quello che lei chiama “il picco Parietti”, lei risponde. “Non lo dico io, lo dice il fatto che continuo a lavorare dopo quarant’anni”.

L'abuso dei filtri nelle foto sui social

Il discorso si sposta sull'abuso dei filtri instagram sulle foto che quotidianamente vengono condivise. La showgirl risponde: “Ma si filtrino anche loro” e aggiunge: “il dito mi parte, e succede… mi trovo così Barbie da vecchia, perché rinunciare?” e quando la conduttrice chiede perché una donna sicura come lei utilizzi questi filtri, Parietti risponde: “perché invecchiare non mi piace”.

Il flop de Il Macellaio: "Film erotico ma d'autore"

Alba Parietti sollecitata dalle domande della giornalista di Belve torna anche sul film cult “il macellaio” e afferma: “Lo danno più della passione di cristo!”, ma quando Fagnani le ricorda che è stato invece un flop colossale, risponde: “Ma perché il pubblico si aspettava qualcosa di quasi porno, invece è un film erotico ma d’autore”. Fagnani allora ricorda: “ma ci sono diciassette minuti di amplesso”, allorché: “C’era la pelle di daino, la patata non si vede”.