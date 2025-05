video suggerito

Anna Tatangelo: “Non sono una sfasciafamiglie. In pubblico, Gigi D’Alessio non difendeva il nostro amore” Anna Tatangelo ripercorre in un’intervista la storia d’amore con Gigi D’Alessio, rinnegando l’etichetta di “sfasciafamiglie” che le fu affibbiata all’epoca. A causa della pressione, sentì il bisogno di chiedere aiuto: “A 25 anni iniziai psicoterapia, mi sentivo sovrastata da tutto”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anna Tatangelo oggi è una donna diversa, più consapevole. A raccontarlo è lei stessa sulle pagine del settimanale Nuovo, dove fa riferimento al suo percorso personale e artistico. Tra le ferite più dolorose, quella legata all’etichetta di “sfasciafamiglie”, affibbiatale quando, appena diciottenne, si innamorò di Gigi D’Alessio.

La storia con Gigi D'Alessio

All’epoca il cantante era ancora sposato con Carmela Barbato, ma solo formalmente: "Lui ha detto più volte che il suo matrimonio era finito prima che avesse inizio la nostra storia, però i giornali hanno dato importanza al fatto che fossero ancora marito e moglie sulla carta, dando spazio a certe affermazioni dell’altra parte". Il tempo, però, alla fine le ha dato ragione, "perché poi siamo stati insieme quindici anni e abbiamo avuto un figlio meraviglioso, che è l’amore della mia vita".

Una versione dei fatti che, col tempo, ha trovato conferma anche nelle parole dell'ex moglie del cantante: "Negli ultimi anni anche lei ha confermato che il matrimonio era finito prima, quindi la verità viene a galla. Nel mentre, però, c’è stato il dolore di tutti. Solo che io, a differenza degli altri, indossavo una maschera perché non potevo far vedere che soffrivo, ma dovevo dimostrare di saper gestire quella situazione".

Il bisogno di iniziare psicoterapia

Nonostante il grande sentimento che la legava al cantante, col tempo ha dovuto fare i conti con la solitudine: "Gigi mi faceva sentire protetta, è vero. Ma per metà: solo nel privato di casa nostra. All’esterno non prendeva posizione, non difendeva il nostro amore. Io col tempo l’ho capito e perdonato, perché lo faceva per proteggere i figli e non alimentare pettegolezzi. Ma per me è stato faticoso". Una fatica che l’ha spinta a chiedere aiuto:

Ho cominciato ad andare in psicoterapia a 25 anni, perché mi sentivo sovrastata da tutto. Più volevo fare musica e più venivo attaccata perché stavo con Gigi, perché era più grande, perché era sposato.

Oggi la cantante si dice serena ed è single. Ma manda un messaggio chiaro a chi volesse far parte della sua vita: "La persona che mi starà vicino deve rispettare un puzzle già composto: io, la mia casa, mio figlio, il lavoro… Se minacci l’energia che ho ritrovato e ciò che ho costruito a fatica, allora no! Non rimpiango niente del mio passato, ma una storia come quella con Gigi, oggi, o non la rivivrei o la vivrei in modo diverso".