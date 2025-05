video suggerito

Anna Tatangelo sulla storia con Gigi D’Alessio: “Sono stata male, ma mi sono ritrovata. Avevo solo 18 anni” Ospite di Verissimo Anna Tatangelo ha parlato della sua lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, durata 15 anni. “Sono stata male, ma se tutto questo mi ha portato ad essere la donna che sono, sono grata” ha spiegato ricordando gli attacchi ricevuti all’inizio della relazione. “Dimenticavano che avevo solo 18 anni”, le parole. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anna Tatangelo ospite di Verissimo oggi, domenica 18 maggio 2025, ha parlato della sua lunga relazione con Gigi D'Alessio, il cantante napoletano al quale è stata legata dal 2005 al 2020. All'inizio della loro storia d'amore lei era appena maggiorenne, eppure fu travolta da un'ondata di attacchi da parte di coloro che la accusavano di essere "una sfasciafamiglie". All'epoca Gigi D'Alessio era sposato con Carmela Barbato, ma solo formalmente: "Dopo tanti anni è venuto fuori che la loro relazione era già finita quando è iniziata la nostra, quindi dico sempre "tempo al tempo", le parole a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale5.

Le parole di Anna Tatangelo

Ospite di Verissimo, Anna Tatangelo ha ricordato la sua lunga relazione con Gigi D'Alessio, papà di suo figlio Andrea. Quando la loro storia uscì allo scoperto, la cantante fu travolta dagli haters: "Tanti hanno dimenticato che avevo solo 18 anni. Spesso rimanevo in silenzio per rispetto del mio compagno e dei suoi figli, per non alimentare meccanismi interni, di colpi bassi tra loro. Dopo tanti anni è venuto fuori che la loro relazione era già finita quando è iniziata la nostra, quindi dico sempre "tempo al tempo". A Silvia Toffanin e al pubblico di Canale5 ha poi parlato dell'amore per il figlio che oggi "ha la priorità assoluta".

"Sono stata male, ma sono grata per la donna che sono"

Dall'unione con Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo ha avuto il figlio Andrea. "Abbiamo un figlio di 15 anni e siamo stati 15 anni insieme. Non era facile, stavo male però mi sono ritrovata" ha raccontato in merito alla rottura dal cantante. Così ha continuato: "Se tutto questo mi ha portato ad essere la donna che sono, sono grata e felice. Oggi nostro figlio è la priorità assoluta. Secondo me davanti ai figli non bisognerebbe mai parlare male dell'altro. Andrea ha la serenità negli occhi e combatto ogni giorno per quella serenità".