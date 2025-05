video suggerito

Anna Tatangelo: "Le offese di Milly D'Abbraccio valgono zero. Ho vinto Sanremo senza aiuti dall'autotune" Anna Tatangelo si racconta in un'intervista. La cantante parla di alcune dinamiche che l'hanno fatta soffrire nel passato e ritorna sul litigio con Milly D'Abbraccio: "Ribadisco il concetto con la frase che già avevo usato, 'quando la persona è niente, l'offesa è zero'".

Anna Tatangelo è in uscita con il suo nuovo singolo Inferno, un brano che fa parte di un album a cui lavora "nei minimi dettagli" da tre anni. In un'intervista la cantante parla del suo lavoro e di alcune dinamiche che l'hanno fatta soffrire, ma non solo. Tatangelo, infatti, ne approfitta anche per ritornare sulla questione del litigio avuto con Milly D'Abbraccio, citato dalla pornodiva nel corso della sua ultima intervista a Belve.

Anna Tatangelo: "Si è sempre data troppa importanza alla mia vita privata"

Anna Tatangelo è ritornata in studio dopo la scomparsa di sua madre. L'artista si è buttata nel lavoro per alleggerirsi attraverso la musica. È pronta per le due date evento "Tatangeles" e al Corriere della Sera spiega come non senta più così tanto il peso delle aspettative. "Negli anni si è sempre dato più importanza alla mia vita privata, a come mi vestivo o truccavo – chiarisce – E per un periodo mi sono anche sentita frenata, costantemente sotto giudizio, non tanto della gente, quanto degli addetti ai lavori, come se dovessi sempre dimostrare qualcosa in più". Quando era più giovane spesso ha sofferto per alcune dinamiche lavorative, ma crescendo si è resa conto di essere stata brava a gestirle. Da sempre deve fare i conti con i gossip, soprattutto per via della relazione che ha avuto con Gigi D'Alessio:

C'era molta attenzione, ma anche adesso mi ritrovo i paparazzi sotto casa. Non ne faccio un dramma, ma è inutile nascondere che un po' di maschilismo, verso di me, c’è stato e c’è. Le donne sono sempre state attaccate, oggi magari se ne parla di più, ma succedeva anche in passato, anche a grandi artiste come Mina, criticata per la vita privata o perché era ingrassata.

Anna Tatangelo: "Tornerei al Festival di Sanremo, per me è casa"

Nella puntata di Belve in onda il 7 maggio scorso Milly D'Abbraccio era ritornata a parlare dell'accesa discussione che aveva avuto nel 2010 con Anna Tatangelo, sostenendo che tra i giudici di X Factor lei fosse "la più incompetente e la più ragazzina". "Ma Milly chi, dopo tutti questi anni? Ribadisco il concetto con la frase che già avevo usato, ‘quando la persona è niente, l’offesa è zero‘" commenta la cantante. E ancora, a proposito delle critiche:

Lei mi aveva toccata in un momento in cui avevo gli ormoni a mille perché era appena nato mio figlio, ma senza volerle rispondere, faccio presente che erano cose che mi ero sentita dire molte volte. A "X Factor" mi dicevano che ero una ragazzina, anche se avevo già hit e anni di carriera alle spalle e avevo già fatto i miei Sanremo, senza aiuti dall'autotune, che tuttora non uso.

Anna Tatangelo al Festival di Sanremo 2005

A scaldarle il cuore dopo tutti questi anni è il calore e l'affetto del suo pubblico, prova che "vuol dire che qualcosa di bello l'ho fatto". Una delle accuse che le è stata mossa spesso è stata quella di "sembrare più grande della sua età", nonostante al suo primo Sanremo avesse solo 15 anni. Tornerebbe al Festival: "È casa, mi ha visto crescere più di un genitore, nelle tappe più importanti della mia vita di donna. Quindi sì".