video suggerito

Lite tra Milly D’Abbraccio e Anna Tatangelo, Martina Cambi rompe il silenzio: “Sono rimasta inerme, avevo paura” Martina Cambi è la cantante che Milly D’Abbraccio presentò al provino di X Factor nel 2010, quando scoppiò la lite con Anna Tatangelo. In un’intervista racconta la sua versione dei fatti e cosa fa oggi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

In occasione dell'intervista rilasciata da Milly D'Abbraccio a Belve, si è tornati a parlare della lite tra l'ex pornostar e Anna Tatangelo. Era il 2010 e Milly D'Abbraccio accompagnò la cantante Martina Cambi – con il nome di Martin J Cambi – al provino di X Factor. Lì l'attrice hard litigò con Anna Tatangelo che non aveva apprezzato la performance della cantante. L'accusò di avere costruito una carriera grazie alla relazione con Gigi D'Alessio. Anna Tatangelo replicò: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero". In un'intervista, Martina Cambi ha ricordato l'accaduto.

La versione di Martina Cambi sulla lite tra Milly D'Abbraccio e Anna Tatangelo

Martina Cambi, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano Magazine, ha ricordato la lite tra Milly D'Abbraccio e Anna Tatangelo. La cantante ha raccontato che quando arrivò la proposta di fare un provino per il programma X Factor, non era particolarmente entusiasta: "Mi sentivo a disagio ed ero intimidita", ma decise di accettare. Milly D'Abbraccio ha dichiarato a Belve che gli altri giudici di X Factor dopo la lite con Anna Tatangelo le diedero ragione. Martina Cambi lo ha confermato:

Ha detto la verità su tutto, anche sul fatto che lei non era lì per farsi vedere. Televisivamente parlando gli autori hanno fatto un ottimo lavoro, perché vedendola nel backstage hanno sfruttato la situazione. La questione è durata molto di più di quel che si è visto, ma è stata una cosa molto strana, io sono rimasta inerme perché pensavo che si dovesse andare lì unicamente per cantare.

Poi ha commentato il fatto che Anna Tatangelo l'abbia definita "pompata" e "presuntuosa": "Avevo la presunzione della giovinezza. Se oggi che ho 40 anni mi guardo indietro sorrido e dico che sicuramente il mio atteggiamento non era dei migliori perché sembravo una strafottente, ma in realtà avevo solo molta paura ed ero imbarazzata. Quel che è successo credo sia stato sgradevole per tutti quanti: per me, per Milly, per i giudici stessi". La collaborazione con Milly D'Abbraccio si interruppe subito dopo quel provino. Da allora non l'ha più sentita.

Martina Cambi oggi

Matina Cambi continua a coltivare la passione per la musica, sia come solista che in un gruppo che si chiama About Jane. Tuttavia, lo scorso ottobre si è vista costretta a fermarsi per via di alcuni problemi di salute: "Ho compiuto 40 anni e la settimana dopo mi hanno ricoverato. Ho avuto un principio di ictus, il collasso di un polmone, un casino. Adesso sto lavorando con la mia logopedista, sto recuperando". Presto annuncerà le nuove date sui social.