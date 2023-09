Anna Tatangelo: “La scomparsa di mia madre mi ha cambiato la vita. Mio padre ha voltato pagina” Anna Tatangelo parla a Verissimo della sofferenza che l’ha accompagnata in quest’anno in cui ha dovuto accettare la scomparsa di sua madre Palmira. La cantante parla anche del supporto che Gigi D’Alessio non le ha fatto mai mancare.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anna Tatangelo si è raccontata nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, parlando della sua nuova avventura televisiva come giudice di Io Canto Generation, su Canale 5, e ricordando quello che per lei è stato un anno particolarmente difficile, a seguito della scomparsa della mamma.

Il dolore per la perdita della madre

È trascorso appena un anno da quando Anna Tatangelo ha dovuto affrontare l'immenso doloredi perdere sua madre, Palmira, che da tempo cercava di lenire le sue sofferenze provocate da un cancro che l'aveva colpita cinque anni prima della sua scomparsa. La cantante, cercando di trattenere le lacrime, racconta come gli ultimi mesi di vita della mamma siano stati per lei strazianti e di come durante la malattia abbia cercato di starle accanto quanto più possibile:

Ho cercato sempre di sorridere anche se dentro di me soffrivo, in quella stanza di ospedale ho finto che quello che stava accadendo fosse momentaneo. Io volevo trasmetterle coraggio e forza. Questi ultimi anni a me hanno segnato tantissimo e tutto questo ha cambiato per sempre la mia vita. Oggi più che mai mi sento di sottolineare l’importanza della prevenzione, perché può salvare la vita​.

La conduttrice, quindi, che ha patito la stessa sofferenza, ha mostrato una grande empatia nei confronti della sua ospite con la quale si è scambiata un caloroso abbraccio, per poi chiederle come in questi mesi si siano evolute le cose anche nella sua famiglia. La cantante, quindi, ha raccontato: "Mio papà si è rifatto una vita dopo la morte di mamma. Non sono nessuno per giudicare. Mi auguro sia felice, io sto cercando il mio tempo per metabolizzare".

Il supporto di Gigi D'Alessio per il figlio Andrea

Chi ha sofferto particolarmente di questa mancanza è stato Andrea, il figlio di Anna Tatangelo che era legatissimo a sua nonna: "Quando lavoravo Andrea stava spessissimo con mia madre, era una nonna straordinaria" racconta e a questo proposito ha sottolineato come Gigi D'Alessio le sia stato accanto anche nei momenti più difficili, proprio per supportare anche loro figlio: