Anna Foglietta: “Vedevo mio figlio come un fastidio” L’attrice romana ha voluto raccontare a “Belve” il suo momento difficile che ha affrontato dopo la terza gravidanza. “Ho avuto un down psicologico”

Anna Foglietta si racconta senza filtri nel corso di "Belve", il programma della notte di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. L'attrice romana ha voluto raccontare il suo momento difficile che ha affrontato dopo la terza gravidanza. "Ho avuto un down psicologico", spiega, "vedevo mio figlio come un fastidio".

Le parole di Anna Foglietta

Anna Foglietta ha spiegato la sua esperienza negativa, che alla fine è riuscita a superare. L'arrivo del terzo figlio ha fatto piombare l'attrice in uno stato di down psicologico, per questo motivo ha spiegato che tutti quelli che dipingono il periodo della maternità come "rose e fiori", probabilmente sbagliano. Ecco cosa ha dichiarato Anna Foglietta a Francesca Fagnani:

A volte tuo figlio diventa il tuo più grande nemico. Con il mio terzo figlio ho avuto un momento di down psicologico e mi sono così arrabbiata con tutte quelle persone che dipingono la maternità come il periodo in cui dobbiamo essere sempre felici, sempre sorridenti, sempre pazienti… Non è così! Mi è capitato di percepire mio figlio come un fastidio. Ci sono stati istanti in cui ho avvertito l’esigenza di un mio spazio e in quel momento lui rappresentava l’ostacolo al raggiungimento di quella esigenza. Bisogna ammettere che è molto faticoso e che psicologicamente dovremmo essere un pochino più aiutate e soprattutto dovrebbe esserci permesso di fare questo tipo di considerazione senza per questo sentirci sbagliate o sentirci meno madri.

La famiglia di Anna Foglietta

Anna Foglietta ha dato alla luce tre figli dalla relazione con il consulente finanziario Paolo Sopranzetti. Il primo figlio è Lorenzo (2011), la seconda figlia è Nora (2013) e il terzo figlio è Giulio, nato nel 2014. Quell'anno fu particolarmente prolifico per lei: presentò, nonostante la gravidanza terminata da poco, la serata dei David di Donatello con Paolo Ruffini, serata passata alla storia per la gaffe del conduttore con Sophia Loren.