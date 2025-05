video suggerito

Alessandro Preziosi a Belve: “Non rifarei Elisa di Rivombrosa. La separazione da Vittoria Puccini è stata la più dolorosa” Alessandro Preziosi ospite a Belve nella seconda puntata di martedì 6 maggio. L’attore ha dichiarato: “Non rifarei Elisa di Rivombrosa, mi ha penalizzato”, poi aggiunge “in realtà lo rifarei perché poi è nata una figlia meravigliosa”. La separazione da Vittoria Puccini è stata la più dolorosa e ad oggi fa fatica a dichiararsi innamorato della sua compagna Delfina Delletrez Fendi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

82 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandro Preziosi ospite a Belve nella seconda puntata di martedì 6 maggio. L'attore ha dichiarato: "Non rifarei Elisa di Rivombrosa, mi ha penalizzato nel poter lavorare con registi che stimo. Anche se poi alla fine sono ritornati tutti a fare televisione". Un attimo di pausa e l'integrazione dovuta: "In realtà lo rifarei perché poi è nata una figlia meravigliosa". L'attore parla della seconda figlia Elena (il primo, Andrea Eduardo, è nato nel 1995 dalla storia con Rossella Zito), nata dalla relazione con Vittoria Puccini nel 2003 e durata fino al 2010. La separazione da lei "è stata la più dolorosa" e ad oggi fa fatica a dichiararsi innamorato della sua compagna Delfina Delletrez Fendi.

Alessandro Preziosi: "Nel sesso sul set sono un guizzante"

"Sul set mi chiamano Olé, proprio come un guizzo. Io nelle scene di sesso sono un guizzante”, ha commentato divertito Alessandro Preziosi alla domanda su come se la cavasse nelle scene sexy. Non fa fatica a definirsi “bello e strafottente” così come "un sano provocatore", che capita non piaccia alla gente. Perché? "Perché mi puzza l'alito! No, sto scherzando", glissa l'attore, consapevole di essere sempre stato un personaggio divisivo per il suo temperamento.

Elisa Di Rivombrosa e la penalità come attore di fiction tv

Sul grande successo del suo personaggio, il conte Fabrizio Ristori, in Elisa di Rivombrosa, Fagnani gli ha chiesto in cosa ha subito dei contraccolpi sia dal punto di vista personale che lavorativo e se c'è mai stata una forma di pentimento legata all'esperienza nella serie di Canale5: “Mi ha permesso di essere più libero nelle scelte professionali. Se potessi tornare indietro non lo rifarei…No, in realtà lo rifarei perché poi è nata una figlia meravigliosa” .

Leggi anche Gli ospiti di Belve: chi sono i nomi della seconda puntata di martedì 6 maggio

La locandina di Elisa Di Rivombrosa

Molto impegnato nel teatro, al momento gli mancano le collaborazioni importanti con dei registi “che stimo moltissimo”. “Nel suo ambiente le hanno fatto pagare il percorso iniziale televisivo?”, incalza la nota conduttrice dal suo sgabello, e lui: “Beh sì, anche se poi alla fine sono ritornati tutti a fare televisione”.

La separazione da Vittoria Puccini e il "non so rispondere" sulla fidanzata Delfina

Si passa alla vita privata di Alessandro Preziosi e alle sofferenze d'amore: “Ho sofferto meritatamente per amore. Ho meritato perché ho seminato male e non sono così stupido da pensare di uscire vincitore o perdente da una storia. Ho sopportato lo scotto di essere stato un po’ sprovveduto”. Di sicuro, la prima separazione da Vittoria Puccini è stata quella che l'ha fatto soffrire di più. Alla domanda su quanto sia innamorato in questo momento, ha risposto "sono in transito”, evitando di commentare l‘attuale relazione con la fidanzata Delfina Delletrez Fendi. "Non so che rispondere", ha concluso. Alessandro Preziosi sarà ospite stasera insieme a Milly D'Abbraccio e Paola Iezzi.