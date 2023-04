Alessandro Preziosi ha ritrovato l’amore, le foto mentre bacia Delfina Delettrez Fendi Come mostrano gli scatti del settimanale Diva e Donna, Alessandro Preziosi ha ritrovato l’amore con la designer Delfina Delettrez Fendi. La donna, in passato, ha avuto una figlia con l’attore Claudio Santamaria.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Diva e Donna)

Alessandro Preziosi ha ritrovato l'amore. L'attore è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna mentre bacia la designer Delfina Deletterz Fendi, in passato fidanzata con l'attore Claudio Santamaria (oggi felicemente sposato con Francesca Barra).

La foto di Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi

A sorprendere la nuova coppia per la prima volta, mentre si scambia un tenero bacio, è stato il settimanale Diva e Donna. L'immagine non lascia spazio ai dubbi sul fatto che sia in corso una relazione, anche se per il momento non si sa da quanto tempo. La donna che ha fatto battere di nuovo il cuore ad Alessandro Preziosi, che ha alle spalle una lunga relazione con Vittoria Puccini, si chiama Delfina Delettrez Fendi. Anche lei, in passato, è stata legata a un noto attore, Claudio Santamaria, con il quale condivide anche una figlia.

Chi è Delfina Delettrez Fendi, nuova fidanzata di Alessandro Preziosi

Delfina Delettrez Fendi ha 36 anni e vive a Roma. É erede della famiglia Fendi ed è una nota designer di gioielli di lusso. Il suo marchio vanta infatti collaborazioni internazionali, con brand conosciuti in tutto il mondo. In passato, è finita al centro della cronaca rosa per via delle sue relazioni sentimentali: è stata fidanzata con Claudio Santamaria, circa 16 anni fa, con il quale ha avuto anche una figlia. Oggi l'attore è legato a Francesca Barra, che lo ha reso padre per la seconda volta. Nel suo passato anche un fidanzamento con Nico Vascellari, art e music performance, da cui ha avuto due gemelli.

Leggi anche Elenoire Casalegno ritrova l'amore, paparazzata mentre abbraccia il nuovo compagno Alessandro

Delfina Delettrez Fendi

Il passato sentimentale di Alessandro Preziosi

Per quanto riguarda Alessandro Preziosi, nel suo passato ci sono due importanti relazioni, l'ultima con Rossella Zito e quella prima con la collega Vittoria Puccini, conosciuta nel 2003 sul set della fiction Elisa di Rivombrosa. Con quest'ultima l'amore è durato fino al 2010 ed è stato coronato dalla nascita di una figlia, Elena, che oggi ha 17 anni. Dall'amore con Rossella, invece, è nato il figlio Andrea Eduardo.