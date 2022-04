Adriano Giannini e la ‘rivalità’ col padre Giancarlo: “Mi tormentava la somiglianza e reagivo male” L’attore racconta della “rivalità” con suo padre Giancarlo Giannini: “Non ci siamo mai incrociati sul set da attori”.

Adriano Giannini è il protagonista di Bang Bang Baby, la nuova serie di Amazon Prime Video disponibile dal 28 aprile. Al Corriere della Sera, l'attore racconta della "rivalità" con suo padre Giancarlo Giannini. Non si sono mai incrociati sul set da attori: "Come attore mai, come operatore due volte. Facevamo finta di non conoscerci. Da ragazzo mi tormentavano con la storia che ci assomigliamo e reagivo male".

Gli anni '80 di Adriano Giannini

La storia di Bang Bang Baby è ambientata negli anni '80 e lui nell'intervista racconta che tipo di adolescente è stato: "Come un adolescente di quegli anni romani. Ricordo le Vespe 50 Special, le Clarks ai piedi, la cinta del Charro, le camicie del Portone e i Duran Duran".

Crescendo, non avevo alcuna idea di cosa fare nella vita. Non volevo fare l’attore, non mi interessava il mondo del cinema per una strana contrapposizione al fatto che mio padre, Giancarlo Giannini, non lo vedevo mai perché era sempre in giro a fare film. Pensavo di darmi allo sport, la ginnastica o il tennis, ero dotato ma non competitivo, cosa che mi è rimasta addosso. Per guadagnare ho fatto l’operatore al cinema.

La storia di Bang Bang Baby

Bang Bang Baby è una serie diretta da Michele Alhaique. È una storia di formazione di una adolescente, Alice (Arianna Becheroni) appartenente a una famiglia della mala calabrese negli anni della Milano da bere, gli anni '80. La serie si compone di dieci episodi, subito disponibili i primi cinque dal 28 aprile, i restanti cinque disponibili dal 19 maggio. Nel cast Adriano Giannini è il padre della protagonista, Santuzzo, di cui la figlia ha sempre ignorato l'esistenza. Tra gli altri attori: Lucia Mascino e Dora Romano (L'amica geniale, È stata la mano di Dio), nel ruolo della nonna della serie, Nonna Lina. La colonna sonora della serie è firmata da Madame, "L'eccezione".