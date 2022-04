Il padre di Blind: “Non è come lo dipinge sua madre, parla così solo per un suo interesse” Dopo le forti accuse da parte della madre, parla Alex Rujan padre di Franco in arte Blind. La madre, sua ex compagna, avrebbe mentito per un suo tornaconto. “Mi ha fatto male leggere quelle parole, Franco è un figlio generoso”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo le pesanti accuse da parte della madre, ora interviene il padre di Blind, Alex Rujan, a prendere le difese del rapper naufrago all'Isola dei Famosi. La madre Valerica aveva confermato di aver chiesto al figlio un assegno di mantenimento, accusandolo di una vita sfarzosa e piena di eccessi mentre lei e il fratellino minore starebbero ancora chiedendo aiuto alla Caritas. Poi violenze, insulti, distanze e liti apparentemente irrisolvibili. La sua ragazza Greta Tigani, raggiunta da Fanpage, per il momento ha preferito mantenere il silenzio, lasciando che sia il rapper una volta uscito dal reality a confermare o meno quanto raccontato dalla madre.

La versione del padre di Blind

Più cauta è sicuramente la versione di Alex Rujan, ex compagno di Valerica e padre di Franco alias Blind. Insieme la coppia ha avuto tre figli, prima della separazione. Oggi l'uomo ha una nuova compagna e non vive più con la madre del rapper, ma non nasconde che nella loro famiglia ci siano stati momenti particolarmente difficili. I dormitori della Caritas, liti e vicissitudini familiari che lo hanno spinto pian piano ad allontanarsi anche dai figli. Nessun rancore però nei confronti del ragazzo: "Mio figlio non è come lo ha dipinto sua mamma. Franco è un bravo ragazzo, uno che non ha mai abbandonato nessuno", lo difende. "Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio. Io conosco la mia ex compagna e penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse".

L'ultimo incontro prima di partire per l'Isola

Se con la mamma a quanto pare l'ultimo incontro risale ai tempi di X Factor, con il padre Alex Blind ha un rapporto ancora piuttosto aperto. "Eravamo insieme pochi giorni prima della sua partenza per l'Isola", racconta l'uomo. "È scoppiato a piangere e mi ha detto ‘papà, tirerò fuori quello che ho'. D'altronde io gliel'ho sempre detto. Per me, che siamo in un ristorante di lusso o a Capanne, per me resta sempre mio figlio. Un figlio dal cuore generoso". Una versione che smentisce le parole della madre, la quale lo ha raccontato come concentrato solo su se stesso: "Al suo ritorno da X Factor ha aiutato chi poteva. È tornato dalla mamma, dal fratellino. Lo ha portato a fare shopping a Milano. Ha avuto tanti amici, sempre in mezzo ai ragazzi".