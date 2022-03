Adriana Volpe: “Sonia Bruganelli? È più buona di quanto fa credere”, le pagelle del GF Vip 6 Adriana Volpe si è raccontata in un’intervista a Fanpage.it nella quale ha ripercorso la sua esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip 6. Tra liti con Sonia Bruganelli, commenti pungenti e considerazioni sul reality, la conduttrice si è anche prestata con noi a scrivere la pagelle dei concorrenti di questa edizione.

A cura di Ilaria Costabile

Adriana Volpe è stata protagonista, seppur a latere, della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il ruolo di opinionista che le Alfonso Signorini le ha offerto dopo averla avuta come concorrente nel 2020, le ha dato l'opportunità di farsi conoscere in una veste nuova e diversa, con la quale è riuscita ad entrare a gamba tesa nelle case degli italiani. La sua esperienza televisiva più che ventennale è emersa nelle trame del reality portate sul piccolo schermo ad ogni appuntamento settimanale con lo show di Canale 5, a cui ha saputo dare una lettura diversa e anche più profonda. "Non ho voluto prendere questo compito con leggerezza, ho voluto viverli questi ragazzi" ha confidato a Fanpage.it in un'intervista nella quale ha ripercorso questi sei mesi di reality, passando attraverso commenti pungenti e pagelle finali.

Dopo la vittoria di Jessica, credi che se le sorelle Selassié avessero partecipato come unico concorrente avrebbero avuto più successo?

No, probabilmente come unico concorrente avrebbero avuto meno successo e avrebbero fatto vedere meno le loro sfumature, il loro carattere. Nel momento in cui le strade si sono divise, sono sbocciate.

Le principesse hanno dichiarato di aver bisogno del montepremi per aiutare economicamente la famiglia. Quanto c'è di vero in questa affermazione?

Non so esattamente dove sia la verità e la sincerità. Jessica prima di fare questo programma ha fatto un altro reality, Riccanza, dove raccontava di avere una vita privilegiata, spendendo anche 100mila euro al mese. Poi mi sono trovata di fronte ad un personaggio diverso, che nella Casa è entrata in punta di piedi, quasi da Cenerentola, dicendo che questo montepremi sarebbe stato importante per lei e la famiglia. C'è un abisso tra queste due realtà, credo che questa sia una cosa a cui non dobbiamo guardare con interesse morboso, ma che vada tutelata.

Tra le concorrenti di questa edizione, Katia Ricciarelli è stata piuttosto divisiva. Ti aspettavi che lei potesse avere questo ruolo?

Non si è nascosta, ha fatto vedere esattamente quale sia il suo pensiero, il suo stile di vita. Ha mostrato le sue poche fragilità, ma è stata anche prevaricatrice in alcuni momenti. Però se vai a scardinare, capisci anche il perché di certe reazioni. Credo che ci siano sempre due letture, una più superficiale e un'altra più profonda, che scava nel vissuto dei concorrenti.

Mentre cosa pensi di Soleil Sorge e Delia Duran?

Soleil è stata la colonna portante di questa edizione, si è fatta vedere in tantissime sfaccettature rispetto a come l'abbiamo vista anche in altri reality. Delia è una gran furba, voleva entrate e ce l'ha fatta.

Sei stata concorrente del reality nel 2020, come si sta dentro la casa più spiata d'Italia?

All'interno della casa sei in una bolla. Nella mia edizione, poi, in maniera particolare, non avevamo neanche il pubblico in studio, quindi non avevamo nessun feedback di quello che stava succedendo fuori. Non sapevo se la gente mi amasse, oppure no.

Tra i personaggi più discussi del GFVip, c'è stato senza dubbio Alex Belli. Un commento su di lui?

L'avrei asfaltato in ogni puntata, mi sono anche trattenuta un po'. Però Alex è stato camaleontico, è stata la colonna portante di questa edizione e gli va dato il merito di essere stato protagonista sia dentro che fuori dalla casa. Quando non lo abbiamo più visto, infatti, l'impressione è che stesse mettendo in atto una tattica alla film di Nanni Moretti: "Mi si nota di più se vado e sono in disparte, o se non vado proprio?".

Però ti ha anche portato un regalo dopo il suo viaggio.

Quel totem che mi ha donato, avrei voluto darglielo in testa, sono stata fermata dall'esperienza e da vent'anni di carriera.

Parliamo del rapporto con Sonia Bruganelli, cosa c'è di reale nelle vostre liti?

È tutto vero nelle nostre liti (ride ndr.) Sonia è molto diversa da me, abbiamo due caratteri completamente diversi, una storia e anche una sensibilità differente. Rimane, però, una reciproca stima, che ritengo sia un grande sentimento. Sono convinta che lei abbia voluto creare su se stessa un personaggio, però scavando in fondo è molto più buona di tante altre persone che, invece, si dipingono come tali.

Però sembrava non vi steste proprio simpatiche….

In fin dei conti non abbiamo mai litigato, all'inizio la tensione era percepibile, però poi le ho parlato. Sono d'accordo con il wrestling in diretta, ma durante la pubblicità, un po' di sano cazzeggio, prendiamo le cose con un minimo di leggerezza.

Con questa tua esperienza televisiva si è tornati a parlare anche dei tuoi trascorsi con Magalli. In che modo ti hanno segnata?

Mi hanno tolto il sonno e la serenità. Quando vivi momenti difficili, sai che per ottenere chiarezza e giustizia, non è facile resistere per tanto tempo. Il primo sassolino dalla scarpa me lo sono tolto, il tribunale si è espresso e credo che adesso sia palese a tutti quale sia la verità. Più sono lontana da quell'immagine, più mi sento rifiorire.

Progetti futuri? Ti piacerebbe tornare alla conduzione di un programma?

Certamente, è il primo obiettivo per chi fa il mio mestiere.

Facciamo un bilancio: promossi e bocciati di questa edizione?

Sono manica larga, ma ci proviamo. Jessica, ha vinto, quindi incoronata regina. Davide Silvestri direi promosso con lode, Barù invece rimandato a settembre. Delia bocciata, così è costretta a farsi un'altra edizione. Giucas Casella? Ma io non ho capito cosa mi ha fatto, so solo che qualcuno mi è salito sugli addominali.

E Gianmaria (Antinolfi ndr.) ?

Mi sono dimenticata di Gianmaria! Lui e il suo viaggio a Parigi, lo ha proposto a tutte, tanto che ad un certo punto mi sono chiesta: ma alle opinioniste no?