Wanda Nara festeggia il compleanno con L-Gante, baci e balli sensuali in vista del divorzio da Icardi

A cura di Ilaria Costabile

Wanda Nara ha compiuto 38 anni e in occasione del suo compleanno non ha esitato ad organizzare una festa in pompa magna, con tanto di musica ed esibizioni dal vivo come quella del rapper L-Gante, con il quale l'argentina ha rivelato di avere una relazione da tre anni. Alcuni dei momenti del party sono stati pubblicati sui social, dove si vede la festeggiata intenta a divertirsi circondata dagli amici e dal compagno, con il quale scambia baci appassionati e si lascia andare a balli sensuali. Il tutto, a pochi giorni dall'intervista rilasciata alla giornalista Susana Giménez, e all'istanza di divorzio presentata da Mauro Icardi in Italia.

La festa di compleanno di Wanda Nara

Baci appassionati in piscina, balli sensuali sulle note delle canzoni di L-Gante, il divertimento è la musica che fa da sottofondo al compleanno di Wanda Nara, festeggiato in Argentina, insieme ad una lunga sfilza di amici e anche, ovviamente, ai suoi figli, che compaiono in qualche frammento dei video pubblicati sui social. La showgirl si lascia cadere in acqua abbracciata a L-Gante, con il quale si scambia anche diverse effusioni, animando la serata tra balli, giochi e canzoni da intonare in coro.

L'incontro con gli avvocati a Milano per il divorzio da Mauro Icardi

Le vacanze di Natale saranno un momento davvero importante per la showgirl, che raggiungerà il suo ex marito, Maxi Lopez, in Svizzera, dove ormai vive da tempo, affinché i suoi tre figli trascorrano le festività natalizie con lui. A rivelarlo è il giornalista argentino Gustavo Mendez, che poi aggiunge un ulteriore dettaglio. Poiché la Svizzera è vicina all'Italia, la showgirl ne approfitterà per poi recarsi a Milano, dove incontrerà o suo avvocati, per parlare del divorzio da Mauro Icardi e delle denunce che a suo carico. Il calciatore, infatti, ha scelto di separarsi dalla moglie proprio in Italia, ed è qui che si terranno le udienze che porteranno alla fine del loro matrimonio, dopo un lungo tira e molla, terminato con la chiusura definitiva del loro rapporto.