Vincent Cassel padre per la quarta volta: è nato Caetano, il primo figlio con Nara Baptista Vincent Cassel padre per la quarta volta. Con un post pubblicato su Instagram, l'attore ha annunciato la nascita del piccolo Caetano, il primo figlio con l'attuale compagna Nara Baptista: "Già intelligente, pieno di amore e poesia".

A cura di Elisabetta Murina

Vincent Cassel è diventato padre per la quarta volta. Con un post pubblicato su Instagram, l'attore ha annunciato la nascita del primo figlio avuto con l'attuale compagna, la modella 29enne Nara Baptista. Il piccolo si chiama Caetano ed è nato lo scorso 7 gennaio. Cassel è già padre di Deva e Leonie, nate dal matrimonio con Monica Bellucci, e di Amazonie, avuta con la second amoglie Tina Kunakey.

L'annuncio della nascita del quarto figlio

Vincent Cassel ha deciso di aspettare qualche giorno prima di annunciare sui social l'arrivo del suo quarto figlio, il primo con l'attuale compagna Nara Baptista. Il piccolo è nato lo scorso 7 gennaio e si chiama Caetano. La bella notizia con la foto di una maglia del Brasile su Instagram e la didascalia: "Indovina chi è nato il 7 gennaio 2025… Già intelligente, pieno di salute, amore e poesia. Il ragazzo più cool di sempre”. L'annuncio della gravidanza lo scorso settembre, quando la modella si è mostrata con il pancione sui social, scrivendo: "Mamma ti aspetta".

La storia d'amore con Nara Baptista

Vincent Cassel e Nara Baptista hanno ufficializzato la loro storia d'amore nel novembre 2023, in occasione del 57esimo compleanno dell'attore, quando lei ha pubblicato una sua foto su Instagram. La scintilla sarebbe scoppiata però dopo la fine del matrimonio di Cassel con la modella Tina Kunakey, padre di sua figlia Amazonie, ufficializzata nello stesso anno.

Il debutto ufficiale come coppia era poi arrivato in occasione del Festival di Cannes 2024, per la premiere del film Parthenope di Paolo Sorrentino, quando i due avevano posato davanti agli obbiettivi dei fotografi. Baptista ha 29 anni ed è una modella di professione, che nel 2020 ha partecipato al concorso Miss Universo Australia.